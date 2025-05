Norsk fjernvarmebransje i krise grunnet avfallseksport til Sverige

Styreleder Irene Vik i Norsk Fjernvarme advarer om at «neste år vil bli et ragnarok» hvis ikke situasjonen endres raskt, skriver Aftenposten.

Vik er også daglig leder ved Tafjord Kraftvarme i Ålesund og forteller at de har hatt en nedgang i levert avfall på 25–30 prosent. Situasjonen er den samme ved de fleste av landets 14 største forbrenningsanlegg.

Bakgrunnen er en CO2-avgift som nå er oppe i 538 kroner per tonn avfall, innført av regjeringen i 2022. Innen fem år skal den opp i over 1400 kroner. Avgiften har ført til at norske anlegg går med underskudd, mens svenske anlegg kan tilby lavere priser grunnet lavere avgiftsnivå.

Daglig krysser derfor over 50 lastebiler med avfall grensen til Sverige, noe som tilsvarer mer enn 500.000 tonn årlig. Dette skjer mens norske anlegg mangler avfall til sine ovner.

Bransjen viser til alvorlige konsekvenser og at alle norske forbrenningsanlegg siden 2023 har gått i minus ettersom nedgangen på levert avfall er på mellom 25 og 30 prosent. Det er stor risiko for konkurser i bransjen.

Vik etterlyser tiltak fra myndighetene, mens regjeringen mener de har kommet bransjen i møte gjennom strømstøtte til fjernvarmekunder. Statssekretær Ellen Reitan (Ap) mener det betyr at fjernvarmeprodusentene kan ta høyere priser uten at det går på bekostning av husholdninger.

Vik mener på sin side at det er forbrenningsavgiften som er hovedproblemet.