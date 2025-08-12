Norgespris klages inn til ESA

Fra 1. oktober kan husholdninger og fjernvarmekunder binde strømprisen til 40 øre/kWh pluss mva. fram til utgangen av 2026. Forslaget, kjent som «Norgespris», skal gi forutsigbarhet for kundene.

26 organisasjoner og bedrifter har nå sendt en formell klage til ESA . Saken ble først omtalt av NRK, og ESA bekrefter overfor Energiteknikk at klagen er mottatt.

Blant de 26 som har klaget Norgespris inn for ESA er Norges Naturvernforbund, Norsk Varmepumpeforening, Mitsubishi, Panasonic Norge og Jøtul Group ASA.

Klager på statsstøtte og markedsinngrep

Klagernes hovedanliggende er at en politisk bestemt fastpris utgjør statsstøtte og bryter med elmarkedsdirektivet i EØS-avtalen. De mener ordningen kan svekke lønnsomheten i energieffektivisering, fleksibilitet og lokal energiproduksjon.

Daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen, sier til NRK:

– Norgespris vil bidra til å selge litt mindre solceller, etterisolering og varmepumper. Det alvorlige her er likevel at vi går mot kraftunderskudd. Norge skriker etter tilgang på mer kraft. Industrien sier også dette.

Kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA sier til Energiteknikk at klagen nå vurderes. ESA startet allerede i sommer en egen gjennomgang av ordningen etter at den ble vedtatt

Norgespris Periode/varighet: Innføres 1. oktober 2025 og gjelder til 31. desember 2026 i første fase. Ordningen er vedtatt videreført med justeringer frem til 2029.

Prisnivå: 40 øre/kWh ekskl. mva (omtrent 50 øre/kWh inkl. mva).

Forbrukstak: Husholdninger: 5 000 kWh/måned; Fritidsboliger: 1 000 kWh/måned; Fjernvarme: 3 500 kWh/måned.

Binding og bestilling: Velges via Elhub eller nettselskap; binding til målepunktet ut 2026; 14 dagers angrerett.

Formål: Frivillig statlig ordning for å sikre forutsigbare og stabile strømpriser for husholdninger. Vis mer

Effekter for markedet

Flere aktører mener fastprisen kan føre til høyere strømforbruk og større belastning på strømnettet. Tommy Aune i Telemark Energispar sier til NRK at mange kunder venter med å kjøpe varmepumper for å se hva Norgespris innebærer.

Klagernes syn er at økt forbruk kan utløse behov for nye nettinvesteringer, og at kostnadene til dette i stor grad vil belastes forbrukere og næringsliv.

Markedsmotiv

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NRK:

– De som bringer denne saken inn for ESA ser seg nok veldig tjent med at vi ikke får trygghet for strømprisene til norske husholdninger.

Han sier regjeringen er trygg på at ordningen vil bestå en ESA-vurdering.

Ifølge ESA vil vurderingen skje opp mot EØS-avtalen. Dersom ordningen anses som statsstøtte, må regjeringen dokumentere at vilkårene for lovlig støtte er oppfylt, blant annet målretting og tidsavgrensning.