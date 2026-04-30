Norgespris: – Det koster fortsatt 89 øre på dagtid

Den første vinteren med norgespris har vært preget av lange kuldeperioder og høy strømpris. Likevel har 40 prosent av strømkundene på Øst- og Vestlandet fortsatt ikke norgespris.

Det er sannsynligvis et dårlig veddemål, ifølge kraftanalytikere TU har snakket med. Journalisten som skrev saken, Marius Valle i Bergen, har selv ikke hatt norgespris – før nå.

Han sier at det virket skummelt å skulle binde seg for over et år, og at planen var å bruke smartstyring av elbilladere, varmepumper og varmtvannsberederen til å høste strøm i de billige timene.

– Jeg ble han kjipe faren

Det skulle vise seg at strømsparing ble krevende med tre barn, hund og katt som ikke lukket døra etter seg – og en feilplassert varmepumpe.

– Så jeg ble han litt kjipe faren som hele tida sier «lukk igjen døra», sier Valle i Teknisk Sett.

Da sjokkregningene kom i vinter, tenkte Valle at det verste var over, og at han i det minste ville få billig strøm i vår og sommer. Han planla å heller velge norgespris til høsten.

Marius Valle og familien har to elbiler. Nå har han skrudd ned effekten på laderne for å spare nettleie. Foto: Mathias Klingenberg

Men da krigen i Midtøsten brøt ut, skjønte han at strømprisene ikke kom til å bli lave i sommer heller. For et par uker siden bestilte han norgespris. Men han sparer fortsatt på strømmen:

– Det koster fortsatt 80 øre på natta og 89 øre på dagtid når man tar inn nettleie og avgifter.

Nord-Norges «eneste»

I nord er situasjonen motsatt. Der har det i årevis vært svært lave strømpriser. Derfor skapte det oppsikt da Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft i Alta, ble «den eneste» med norgespris i Nord-Norge.

– Vi så at prisutsiktene fremover var veldig høye. Så da hoppa jeg på norgespris før de virkelig høye prisene kom, sier Olsen i podkasten.

Etter to dyre og to billige måneder i nord, er Olsen fortsatt usikker på om han kommer vil gå i pluss eller minus. For nordlendinger som ikke har norgespris, er det nå for sent å spare noe.

Olsen sier at det er to ting som styrer kraftmarkedet nå: Været og Trump.

– Og jeg vet ikke hvem av de to som er mest uforutsigbart. Men jeg heller mot at jeg stoler mer på tidagers-varselet til Yr enn Donald Trump de neste ti dagene.

Tom Eirik Olsen i Ishavskraft venter lav kraftpris i nord helt fram til høsten. Foto: Marie Baird

– De andre bestilte i desember

I Midt-Norge er ikke valget om norgespris like opplagt. Etter å ha stått imot lenge, bestilte også toppsjefen i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, norgespris for et par uker siden.

– Det har jo vært høye priser siden januar-februar. Men nå har det vært så spesielt at jeg har måttet krype til korset, sier Gjersvold til Teknisk Sett.

Han sier at flere andre i selskapet valgte norgespris i desember.

– Hvorfor gjorde ikke du det?

– For det første synes jeg norgespris er en innretning som i hvert fall ikke inviterer til å spare på strømmen. For det andre har Midt-Norge hatt lave priser det siste året.

Trønderenergis direktør Ståle Gjersvold føler seg sikker på at regjeringen kommer til å videreføre norgespris også til neste år. Foto: Ellen S. Viseth

Tror ordningen fortsetter

Gjersvold sier at vannmagasinene var velfylte før jul. Men etter en kald vinter med lite nedbør, er produksjonen nå 30 prosent mindre enn normalt.

Mens kundene i Midt-Norge før har nytt godt av kraftoverskuddet fra Nord-Sverige, går strømmen nå mer direkte til Stockholm. I tillegg har en ny kraftlinje over Sognefjorden knyttet Midt-Norge tettere til Sør-Norge. På toppen kommer vedlikehold på ei kraftlinje sør for Trondheim.

Bare 14 prosent av kundene i Midt-Norge har norgespris, men det er ikke for sent å binde seg, ifølge Gjersvold.

– De som prognostiserer nå, forventer at prisen skal ligge over norgespris det kommende kalenderåret.

Det er ikke kjent hva som skjer med norgespris til neste år.

– Jeg håper at regjeringa ikke øker den for mye, og er relativt sikker på at de kommer til å fortsette med det, sier Gjersvold.