Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitisk

Forsvarsminister Tore O. Sandvik deltok i helgen på forsvars- og sikkerhetskonferansen Shangri-La Dialogue i Singapore. Han er første norske forsvarsminister som deltar på den årlige konferansen. Det er det flere grunner til, mener han.

– Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Situasjonen er satt på spissen i Europa fordi Russlands aggresjonskrig har medført at vi må ruste opp. Europa må ta større ansvar. USA har gitt klar beskjed om at Europa må ta det ansvaret, sier han til NTB.

Han sier Europa må engasjere seg mer i Stillehavet, i en tid hvor Kina blir stadig sterkere.

– De viser stadig mer offensive tendenser både i Sør-Kinahavet, men også overfor Taiwan. Og så har du Hormuz-krisen på toppen av dette. Åpne leder, streder og fri ferdsel har blitt mer synlig og viktig.

Mildere tone fra USA

Han viser i tillegg til at Norges viktigste allierte, USA, også deltok på konferansen. Han sier det er viktig at Norge viser overfor USA at vi forstr behovet deres for å strekke seg til Stillehavet. Han fikk snakket med USAs forsvarsminister Pete Hegseth, som fra talerstolen ba allierte i Asia om å øke forsvarsutgiftene.

– I talen hans i fjor var han vel noe skarpere i tonen overfor Kina. Nå bar den sikkert mer preg av at de er mellom to toppmøter med Kina. Han varsler tilstedeværelse og at de står ved sikkerhetsgarantiene.

– Jeg vil si at det var en mildere tone, men så får man jo lese hva man vil ut av det. For oss er det viktig å fokusere på at vi forstår at Europa må ta større ansvar, og at USA er strukket mot Stillehavet. Så er det vår jobb å holde dem engasjert i Europa ved å vise ansvar.

Ny dynamikk i Arktis

Også Sandvik holdt et innlegg, hvor han trakk frem at det er en ny dynamikk i Arktis.

– Polisen smelter og trekker seg tilbake. Det er ikke slik at det er fritt leide, men det blir stadig mer farbart på lang sikt. Kina, som er en nærarktisk nasjon, har meldt seg på. De bygger isbrytere, også atomdrevne isbrytere, og de viser interesse for Arktis, sier han.

Han mener situasjonen i Hormuzstredet viser en sårbarhet som også rammer Norge.

– Det er 5000 kilometer kortere å seile fra Shanghai til Rotterdam om du seiler Nordøstpassasjen enn gjennom Suezkanalen, gitt at den er trygg, åpen og fri for ferdsel. Kina viser strategiske interesser i dette området. Det påvirker Arktis. Det påvirker dermed også norsk sikkerhet og interesseområde, og det påvirker selvsagt også Natos interesseområde.