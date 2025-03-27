Næringslivet tordner mot Statnett-stopp i Nord-Norge

– Nå fratas vi muligheten til å realisere prosjekter som er avgjørende for matproduksjon, arbeidsplasser og aktivitet, og dermed også for norsk beredskap og verdiskaping, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Sjømat Norge sendte i dag, sammen med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og andre bransjeorganisasjoner brev til statsminister Jonas Gahr Støre hvor det påpekes at kraftsituasjonen i nord er et nasjonalt ansvar som krever politisk handling.

Reaksjonene kommer etter at Statnett i forrige uke kunngjorde at de har innført midlertidig stans i reservasjoner for nettkapasitet til alt nytt strømforbruk over 5 MW nord for Svartisen.

Dette for å sikre strømforsyningen i området.

Burde styrke – ikke svekke

Ifølge Sjømat Norge er tilgang på mat, energi og kritiske mineraler avgjørende for beredskap og sikkerhet. Hvis ikke politikerne griper inn er dette i praksis som å trykke på stoppknappen for Nord-Norge.

– Det skjer i en geopolitisk urolig tid, hvor vi burde styrke og ikke svekke utviklingen i landsdelen og landet. Vi er i en situasjon hvor det må gis tydelig forkjørsrett i planprosessene, sier Ystmark.

Han mener regjeringen stadig stiller krav til omstilling, elektrifisering og bruk av ny teknologi i havbruket. Alt dette krever tilgang på kraft og uten kraft stopper ikke bare utviklingen opp, men den lar seg ikke gjennomføre.

Alvorlig beskjed for Nord-Norge

NHO har over tid advart om at veksten i kraftforbruket i nord er større enn økningen i ny kraftproduksjon og nettkapasitet.

– Dette er en alvorlig beskjed for Nord‑Norge og for bedrifter som trenger forutsigbarhet for å investere, omstille seg og skape arbeidsplasser, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Ifølge NHO rammer beslutningen både lokalsamfunn og flere sentrale næringer i landsdelen.

Også Høyre og Frp har tidligere gått hardt ut mot regjeringens energipolitikk etter at Statnett begrenset reservasjoner for nettkapasitet til nytt strømforbruk nord for Svartisen.

Statnett mener at strømforbruket fra Svartisen og nordover de kommende årene vil vokse så kraftig at effektbehovet kan bli større enn det som kraftsystemet kan levere.