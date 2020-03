Norge stenger ned, men strømforbruket er stabilt

I Italia falt strømforbruket med 7,4 prosent da skoler ble stengt og folk ble sendt hjem for å jobbe, ifølge tall fra Bloomberg.

I Norge ser vi så langt ikke noen lignende tendens. Landssentralen i Statnett har ikke sett noen tydelige utslag etter at svært mange nordmenn fra torsdag ble plassert på hjemmekontor.

– Det er nok ikke spesielt merkbart før industrien eventuelt skulle skalere ned. Stengning av offentlige bygg og næringsbygg betyr litt, men ikke all verden, sier kraftanalytiker og partner i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund.

Han peker også på at estimatene fra Italia også kan være påvirket av naturlige sesong- og temperaturvariasjoner.

Roligere start på dagen

Noen endringer har likevel skjedd i nordmenns strømvaner:

– Forbrukstoppen er fortsatt mellom klokka 08:00 og 09:00 som vanlig, men forbruket vokser ikke like bratt som tidligere. Det kan komme av at veldig mange har hjemmekontor og har en roligere oppstart på dagen, tror Christer Gilje, kommunikasjonssjef i Statnett.

Også i Sør-Rogaland observerer man visse endringer i forbruket, selv om det totale strømforbruket er stabilt.

Driftssentralen i Lyse Elnett har sett nærmere på strømforbruket i to områder. Det ene er et større bedriftsområde, mens det andre er et større boligområde.

Nedgang i bedriftsområde, oppgang i boligstrøk

Lyse har sammenlignet mandag 9. mars med mandag 16. mars.

De finner at det store bedriftsområdet har cirka 9 prosent reduksjon i strømforbruket, mens i området med privathusholdninger har høyeste strømforbruk økt med 2-3 prosent.

Ingvild Ween, kommunikasjonssjef i Lyse Elnett. Foto: Lyse Elnett

– En forskjell nå er at forbruket ikke faller like mye mellom kl 09 og 16. Forrige mandag falt forbruket med 19 prosent, mens i går falt den med 14 prosent, sier Ingvild Ween, kommunikasjonssjef i Lyse Elnett.

Norges største nettselskap, Elvia (tidligere Eidsiva Nett og Hafslund Nett), har 1,8 millioner kunder. De har ikke observert noen spesielle endringer i forbruksmønsteret.

– Forbrukstopp og -bunn kommer til vanlige tidspunkt, og avhenger som vanlig av temperaturen, sier kommunikasjonssjef Morten Schau.

Industrien betyr mest

Den økonomiske aktiviteten bidrar nok mer en kaffetrakteren hjemme. Bengt Eidem, Tensio

Heller ikke i Trøndelag kan nettselskapet Tensio se noen tydelig tendens enda.

– Vi mener å se en nedadgående tendens de siste dagene, men det vil nok ta noen dager før vi ser eventuelle utslag, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem.

Han påpeker at det er storforbrukerne i industrien og kuldeperioder som definerer om forbruket går opp eller ned. I år har vinteren vært uvanlig varm og våt, noe som har ført til rekordlave kraftpriser.

– Den økonomiske aktiviteten bidrar nok mer en kaffetrakteren hjemme, sier Eidem.

Hittil går norsk industri i stor grad som normalt. Hydro melder at både smelteverkene og kraftproduksjonen deres går som vanlig.

Derimot har koronaviruset rammet industriproduksjonen i Kina, noe som igjen har ført til lav oljeetterspørsel. På toppen av dette kom priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, som sendte oljeprisen ned til et rekordlavt nivå.