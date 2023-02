EU fremskynder finansielle støtteordninger for hydrogen for å matche USAs historisk store satsing på klimateknologi. Norge kommer til å sakke akterut dersom de ikke følger opp med en tilsvarende satsing.

Akkurat nå er det et kappløp om å etablere fremtidens grønne hydrogenindustri og Norge risikerer å falle av lasset. EUs Green Deal Industrial Plan og den amerikanske Inflation Reduction Act er store satsinger som gjør at norske hydrogen- og ammoniakkprosjekter nå skal konkurrere med prosjekter som har mye bedre rammevilkår. Norge er kjent for å flytte grenser innen grønn industri og shipping gjennom innovasjon og teknologiutvikling – men nå kan den tiden være forbi. Norge sakker akterut dersom vi ikke setter i gang tiltak nå!

Differansekontrakter

I forbindelse med høstens statsbudsjett vedtok Stortinget at regjeringen skal komme med en plan om å innføre et system for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023.

I en differansekontrakt dekker staten prisdifferansen mellom eksempelvis diesel og hydrogen i en begrenset periode. I dag er det dyrere å ta i bruk hydrogen enn fossile drivstoff, blant annet på grunn av høyere produksjonskostnader og kostbare lagrings- og distribusjonsløsninger. Differansekontrakter kan gi både produsenter og forbrukere den forutsigbarheten som de trenger for å tørre å satse på hydrogen. Det er et treffsikkert virkemiddel for å sikre oppskalering av hydrogenproduksjon og bruk av hydrogen.

Hydrogen som klimaløsning • Hydrogen og andre hydrogenbærere, som ammoniakk og metanol, er sentrale nullutslippsløsninger for teknologier og prosesser som ikke kan elektrifiseres direkte. Det kan brukes som utslippsfritt drivstoff, og som innsatsfaktor og brensel i industri. Den kan også brukes til å lagre energi. • Hydrogen kategoriseres etter farger. Grønt hydrogen lages fra fornybar energi og produseres ved å bruke elektrolyse fra vann og elektrisitet. Blått hydrogen lages fra naturgass med fangst og lagring av CO2. Dagens konvensjonelle hydrogen fra naturgass betegnes som grått hydrogen.

Differansekontrakter er et sentralt virkemiddel i EUs industrielle plan for å lede an i det grønne skiftet. Med midler fra EUs innovasjonsfond etableres Hydrogen Bank. Vinnerne av den første auksjonsrunden med 800 millioner euro i potten vil motta fast godtgjørelse per kg fornybart hydrogen produsert over en tiårsperiode.

Det haster

For å holde tritt med våre konkurrenter er det avgjørende at Norge får på plass differansekontrakter for hydrogen. Hydrogen har et stort potensial for å bidra til utslippskutt i sektorer som er vanskelige å dekarbonisere, som industri og skipsfart. Forutsetningene er også svært gode for økt verdiskaping gjennom eksport av hydrogen og hydrogenteknologi.

Flere hydrogenanlegg er nå under planlegging i Norge, blant annet fem maritime hydrogenknutepunkt. Denne våren skal flere potensielle hydrogenprodusenter ta en investeringsbeslutning. De står ovenfor følgende dilemma: For å satse på hydrogenproduksjon vil man være sikker på at det finnes nok kunder. Og for at kundene skal komme på banen må hydrogenprisen være lav nok til at de har råd til å kjøpe den. Slik er ikke situasjonen i dag.

Nullutslippsrederiet Viridis Bulk Carriers skal etter planen bestille sine første ammoniakkdrevne fartøy i år som del av Pilot-E prosjektet «FlexBulk». Foto: Viridis Bulk Carriers / Kongsberg Maritime.

Vi og de 194 bedriftene vi representerer er en utålmodig gjeng. Vi er utålmodige på vegne av klimaet og det norske næringslivet. Vår klare anbefaling er at ordningen med differansekontrakter for hydrogen etableres raskt og at myndighetene annonserer omfanget av ordningen i revidert statsbudsjett. Dette vil være avgjørende for om den norske hydrogensatsingen blir en suksess eller om den kollapser allerede før den har kommet i gang.