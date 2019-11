Norge kan levere de grønne løsningene som Kina trenger

I 2015 lanserte derfor statsminister Li Keqiang den ambisiøse Made in China 2025. Planen skal flytte Kina opp i verdikjeden fra å være verdens fabrikk av lavkvalitets produkter til å utvikle høykvalitets teknologiprodukter. Grønn energi, shipping og transport er noen av de utpekte sektorene og det skal løses gjennom nye teknologier og energieffektivisering.

Denne planen alene vil ikke kunne levere på den storstilte omstillingen Kina må gjennom for å bedre luftkvaliteten og skape et bedre klima. Grønn innovasjon er nettopp en av de områdene Kina trenger har tidligere industriminister Zhu Hongren, og nå leder for China Enterprise Confederation, uttrykt på et besøk til Norge i 2018.

Norge har en unik mulighet til å levere på Kinas behov innen klima. Vi nærmer oss en avslutning på forhandlingene av en frihandelsavtale mellom de to landene og et nytt møte er berammet i november i Kina. I forkant reiser hundrevis av norske selskap til Shanghai under Norway Asia Business Summit. Flere av dem har grønne løsninger med seg i kofferten.

Mange tenker på allerede kjente industrier som de mest åpenbare at vi kan bidra til løsninger på. Norge har med vår tilgang på grønn strøm vært i front på å utvikle elektrisk baserte transportmidler og med gunstige subsidier er nordmenn i verdenstoppen i innkjøp av el-biler. Til å være et solfattig land har vi også mange spennende selskaper innen solenergi, også til privatmarkedet.

Grønn omstilling er imidlertid på vei inn i alle bransjer, og norske virksomheter som har vært tidlig ute med utvikling av miljøvennlige produkter har et konkurransefortrinn.