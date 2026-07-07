Norge inngår våpensamarbeid med andre Nato-land

De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien på Nato-toppmøtet i Ankara tirsdag.

– Vi har gjort en bemerkelsesverdig framgang. Milliarder av euro blir investert. I dag vil verden se at europeisk våpenindustri samarbeider om å lage framtidens våpen. Dette er «Made in Nato», sier Nato-sjef Mark Rutte.

Norge og en rekke land, blant annet alle de nordiske samt Tyskland, Storbritannia, Nederland, Belgia og Luxembourg, går sammen om et felles program når det gjelder multi-rolle tankfly (MRTT). I alt skal det bygges tolv slike fly.

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– Disse er i verdensklasse og et utmerket eksempel på europeisk samarbeid, sier Rutte.

Norge er også med på å utvide flåten av Triton-overvåkingsfly til fem fly, sammen med Danmark, Finland og Tyskland.

– Disse vil hjelpe oss til å oppdage farer tidlig og vil gjøre oss sikrere, slår Rutte fast.