Abonner
NATO

Norge inngår våpensamarbeid med andre Nato-land

Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre Nato-land om utvikling og produksjon av nye våpen.

Norge er med på å bygge Natos nye tankfly.
Norge er med på å bygge Natos nye tankfly. Foto: Geir Olsen / NTB
NTB
7. juli 2026 - 10:25

De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien på Nato-toppmøtet i Ankara tirsdag.

– Vi har gjort en bemerkelsesverdig framgang. Milliarder av euro blir investert. I dag vil verden se at europeisk våpenindustri samarbeider om å lage framtidens våpen. Dette er «Made in Nato», sier Nato-sjef Mark Rutte.

Norge og en rekke land, blant annet alle de nordiske samt Tyskland, Storbritannia, Nederland, Belgia og Luxembourg, går sammen om et felles program når det gjelder multi-rolle tankfly (MRTT). I alt skal det bygges tolv slike fly.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Scan Survey
Måler 200 ganger i sekundet for å få jernbanesporet klart til morgentrafikken

– Disse er i verdensklasse og et utmerket eksempel på europeisk samarbeid, sier Rutte.

Norge er også med på å utvide flåten av Triton-overvåkingsfly til fem fly, sammen med Danmark, Finland og Tyskland.

– Disse vil hjelpe oss til å oppdage farer tidlig og vil gjøre oss sikrere, slår Rutte fast.

Utsikt fra Rødbykollen og Prekestolåsen over området i Hurummarka der Chemring Nobel ser på mulighetene til å bygge en ny sprengstoffabrikk.
Les også:

Støres sønn kjemper mot regjeringens sprengstoffplaner

NATOtriton
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.