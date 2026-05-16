Nato krever fart på europeisk våpenproduksjon

Natos generalsekretær Mark Rutte vil legge press på europeisk våpenindustri for å få fart på investeringer og produksjon, skriver Financial Times.

Nato-sjef Mark Rutte ber europeisk våpenindustri få fart på investeringer og produksjon. Foto: Geert Vanden Wijngaert/Reuters/NTB
NTB
16. mai 2026 - 13:34

I neste uke møter Rutte representanter for en rekke av Europas største våpenprodusenter. Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA og Leonardo er blant dem som ventes å delta.

Ruttes budskap er at de raskt må øke både investeringer og produksjon slik at dette kan kunngjøres på Natos toppmøte i Ankara i juli, sier kilder til Financial Times.

Før møtet har Nato bedt selskapene om å dele informasjon om investeringer og produksjonsevne, med særlig fokus på luftforsvar og langdistanseraketter.

Ingen av selskapene har villet bekrefte at de kommer til å gjøre dette.

Rutte håper at et løfte fra europeisk våpenindustri om å trappe opp investeringer og produksjon skal blidgjøre president Donald Trump, som ble rasende over Natos manglende støtte til USAs angrepskrig mot Iran.

På fjorårets Nato-toppmøte ble medlemslandene enige om å etterkomme Trumps oppfordring om å bruke 5 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

Å fokusere på økt våpenproduksjon vil demonstrere virkningen av Trumps oppfordring og la ham ta æren, sier kilder i Nato.

– Det handler om å få økningen i forsvarsutgifter til å se mer reell ut, sier en kilde.

