Norge gir 2,8 milliarder til Ukrainas energisektor

Det største beløpet – to milliarder kroner – går til FNs utviklingsprogram (UNDP).

– Dette er Norges største grønne energibidrag til Ukraina hittil og kommer på et kritisk tidspunkt. Over halvparten av Ukrainas kraftproduksjon er ødelagt, og behovet for kriseenergi er enormt, skriver UNDP i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Gikk fra 15 til 5 IT-systemer med enkelt grep

Avtalen skal torsdag signeres av næringsminister Cecilie Myrseth (Ap), UNDPs fungerende sjef og Ukrainas energiminister under gjenoppbyggingskonferansen for Ukraina i Roma.

Solenergi til skoler og sykehus er blant satsingsområdene.

– Ukraina trenger vår støtte mer enn noen gang. Forsvarskampen er eksistensiell for det ukrainske folk, men også avgjørende for Europas og Norges sikkerhet, sier Myrseth i en pressemelding.

Grønn energi

Næringsminister Cecilie Myrseth leder den norske delegasjonen på gjenoppbyggingskonferansen i Roma. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Arash A. Nejad

Næringsministeren leder denne uken den norske delegasjonen under konferansen i Roma. Med seg har hun representanter fra næringsliv og sivilsamfunn.

I tillegg til at UNDP får 2 milliarder kroner, inngår Norad avtaler med Nordic Environment Finance Corporation (300 millioner kroner) og Energy Community (500 millioner kroner).

Pengene skal blant annet gå til reparasjon av Ukrainas energiinfrastruktur, som gang på gang er blitt ødelagt i russiske angrep.

– Umulig å ikke bli berørt

Næringsministeren, som har besøkt Kyiv to ganger det siste året, er tydelig på Norges langsiktige forpliktelse:

– Det er umulig å ikke bli berørt av hva som foregår på bakken i Ukraina. Norge er til å stole på, vi står sammen med Ukraina så lenge det trengs, sier Myrseth.

Den norske støtten til Ukrainas energisektor er en del av Nansen-programmet, som er vedtatt av Stortinget. Det skal brukes til både sivil og militær hjelp til Ukraina og har en totalramme på 205 milliarder kroner for perioden 2023–2030.