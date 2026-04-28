Forsvar

Norge brukte mer på forsvar enn USA per innbygger i 2025

Tall fra Nato viser at Norge brukte mer på forsvar enn USA i fjor målt mot BNP og per innbygger.

Daværende Nato-leder Jens Stoltenberg møtte president Donald Trump på 17. mai 2018. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB
NTB
28. apr. 2026 - 09:10

Nato-tall viser at Norge i 2025 brukte 3,35 prosent av BNP på forsvar. USA ligger like bak med 3,22 prosent, skriver Forskning.no tirsdag.

Det er mer enn en dobling fra 2018, da president Donald Trump skal ha spurt om det var mulig å kaste Norge ut av Nato dersom ikke forsvarsutgiftene ble økt markant. På det tidspunktet brukte Norge 1,6 prosent av BNP på forsvaret.

– Norge går forbi USA, både i forsvarsutgifter per innbygger og som andel av BNP for første gang. Det er et slående bilde på en stor endring, sier forsker Hanne Marit Dalen i Statistisk sentralbyrå til Forskning.no.

annonsørinnhold
Statsbygg
Statsbygg vil hente ut mer dataverdi. Nå trapper de opp teknologisatsingen

Hun sier dette er estimerte tall som fortsatt kan endre seg.

Hun forteller at Nato og SSB bruker litt ulike definisjoner av hva som regnes som forsvarsutgifter, derfor ligger SSBs tall litt lavere.

Ifølge rapporten fra Nato er Polen det Nato-landet som brukte mest penger på forsvar med 4,48 prosent av BNP i fjor. Bak følger de baltiske landene. Danmark ligger på samme nivå som USA, med en andel av BNP på 3,22 prosent, også det solid opp fra 2014.

USAs president Donald Trump (andre fra venstre) truet med å trekke USA ut av Nato under toppmøtet i 2018.
