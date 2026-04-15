Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om droner

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er enige om at Norge og Ukraina skal styrke samarbeidet om forsvar og sikkerhet.

Etter det bilaterale møtet tirsdag undertegnet Støre og Zelenskyj en felles erklæring om forsterket forsvars- og sikkerhetssamarbeid, der droner er en sentral del.

– Vi har nå ukrainsk produksjon i Norge, og vi støtter produksjon i Ukraina, sa Støre da de to lederne møtte pressen etter arbeidsmiddagen.

– Jonas og jeg diskuterte i detalj vårt samarbeid om produksjon og bruk av droner, sa president Zelenskyj på pressekonferanse, som takket for støtten fra Norge.

Zelenskyj og de norske F16-flyene

På pressekonferansen fikk Støre og Zelenskyj spørsmål om F16-flyene som Norge har gitt til Ukraina, men som etter to år fortsatt står i en hangar i Belgia.

– Det var ingen nyhet for oss at disse flyene måtte ha oppgraderinger, svarte Zelenskyj.

Les også: Forsvarsministeren: Norske F-16-fly lovet til Ukraina er fortsatt ikke i bruk

I en pressemelding i forkant av tirsdagens pressemøte sier Støre at vi har mye å lære av ukrainerne.

– I dag gir norske styrker opplæring til ukrainske soldater. Nå er vi enige om at ukrainske instruktører også skal komme til Norge for å dele sine erfaringer med det norske forsvaret, sier han.

Øke produksjonen

De to lederne skal legge til rette for at norsk og ukrainsk forsvarsindustri jobber tettere for å utvikle ny teknologi og øke produksjonen. – Våre to land har gjensidig nytte av å samarbeide militært. Vi støtter Ukrainas frihetskamp, og erfaringene ukrainerne får ved fronten bruker vi også for å utvikle vårt eget forsvar. Teknologien utvikler seg raskt i Ukraina, og vi lærer mye av ukrainerne om moderne krigføring, sier Støre.

Under Støres besøk i Ukraina i februar ble han og Zelenskyj enige om at de ville utvikle et strategisk partnerskap mellom Norge og Ukraina. På møtet i Oslo i kveld jobbet de videre med dette.

Kunnskapen ukrainerne får på slagmarken, skal ifølge felleserklæringen også brukes for å utvikle norske planer og beredskap, heter det i pressemeldingen fra Statsministerens kontor.