Nordisk elbilsalg fortsetter å øke, men i Sverige går det bakover

Endringen i Sverge skyldes at de økonomiske incentivene ble fjernet i 2022, mener Opplysningsrådet for veitrafikken.

Hurtiglanding av elbil på Recharges hurtigladerstasjon på Skøyen i Oslo.
Hurtiglanding av elbil på Recharges hurtigladerstasjon på Skøyen i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell
Martin Braathen Røise
14. okt. 2025 - 08:55

Norge endte på en «all time high» i september, der 98 prosent av nye solgte biler var elektriske.

Elbilandelen ligger nå på 95 prosent i Norge. Dermed er vi nesten i mål med at 100 prosent av nybilsalget er nullutslipp.  

– Salg av rene bensin- og dieselbiler er i ferd med å nulles ut. Nå blir det viktig å få varebilene og lastebilene inn i samme retning, sier direktør Geir Inge Stokke i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Representerer bilbransjen

Organisasjonen representerer store deler av norsk bilbransje. 

Nybilsalget av elbiler i Norden hadde også god fart i september. 

Salget av elbiler økte med 30 prosent i Finland, 14 prosent i Danmark og 10 prosent i Norge.

I Sverge falt nybilsalget av elbiler med 2 prosent i samme periode.  Der er det nå ladbare hybrider som herjer på salgslistene.

Den totale nedgangen for nysalg av elbiler i Sverige er på 17 prosent siden september 2024.

OFV mener det skjer etter at svenskene fjernet de økonomiske incentivene ved elbilkjøp.

Spenning rundt moms

Onsdag 15. oktober legger den norske regjeringen frem sitt forslag til nytt statsbudsjett.

Der knytter det seg spenning til om innslagspunktet på 500.0000 kroner før det må betales merverdiavgift fortsetter ut neste år. 

– Selv om nesten alle nye personbiler nå er elektriske, er det viktig å opprettholde incentiver som gjør at utviklingen fortsetter, og ikke bremser eller stopper opp, slik vi har sett i Sverige, sier Stokke.  

Også i Danmark vurderer de å gjøre endringer i avgiftene. 

Uten sterke økonomiske insentiver forventer Mobility Denmark en nedbremsing i antall solgte nye elbiler.

– En grønn bilfremtid sikres ved å gjøre valget av elbiler permanent attraktivt. Tiden er knapp, og det trengs handling nå, sier administrerende direktør Mads Rørvig i lobbyorganisasjonen som representerer dansk bilbransje.

Elbil
