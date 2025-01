Slik ser fagfolkene for seg at den staselige bygningen på Sem kan har framstått. Siden bygget var uvanlig bredt, 16 meter, med et spenn på hele 9 meter mellom de takbærende søylene i konstruksjonen, må taket ha hatt stor hellingsgrad for å unngå for stor belastning av snødekke om vinteren. Takryggen kan ha vært 11–12 meter høy og ha gitt rom for etasjer og loft innvendig.