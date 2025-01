Aasland etter nye Kielland-funn: – Brutale og alvorlige hendelser

Kun de fire gjenværende beina på plattformen var synlige over vannet, etter at et bein brakk av, og boligplattformen tippet rundt i Nordsjøen 27. mars 1980. 123 oljearbeidere mistet livet. Her de fire bena som synes over vannet, etter at et ben brakk av, og plattformen tippet rundt.