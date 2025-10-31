Nok en tidligere Bane Nor-sjef kritiserer eierne

Tidligere i oktober kritiserte nylig avgåtte Bane Nor-sjef Thor Gjermund Eriksen Samferdselsdepartementet for å blande seg så mye inn i styringen av Bane Nor at han som konsernsjef ikke fikk arbeidsro.

Nå får han støtte fra nok en tidligere Bane Nor-sjef. Gorm Frimannslund, som ledet Bane Nor fra starten i 2017 til han gikk av i mars 2023, skriver i et innlegg i Aftenposten at rapporteringen oppover i systemet tok så mye tid at det gikk utover tiden han skulle bruke til å lede organisasjonen.

– Hadde tre «sjefer»

– Konsernsjef i Bane Nor har tre «sjefer» i form av Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og styret. Dette innebærer at det må brukes uforholdsmessig mye tid på å rapportere oppover i tre linjer. I praksis blir det tre ganger så mange møter og rapporter som det ville vært i et vanlig konsern, skriver Frimannslund.

Han skriver at konsekvensen av dette er at resultatet blir dårligere enn det hadde behøvd å bli, og at de skadelidende er togselskapene og passasjerene.

Også Eriksen, som gikk av på dagen som Bane Nor-sjef i februar i år, mener jernbanen kunne fungert bedre med en annen type styring.

Thor Gjermund Eriksen gikk av som Bane Nor-sjef i februar i år. Han kritiserte eierne for å blande seg altfor mye inn i arbeidet sitt. Foto: Arash A. Nejad

– Vi kunne fått til så veldig mye mer for ressursene vi har innen jernbanen, med tydeligere styring, realistiske mål og bedre samsvar og myndighet til å utføre oppgavene, sa han da han gikk ut med sin kritikk i VG.

Både Eriksen og Frimannslund peker på hyppig utskifting av ledere i Bane Nor, og mener at detaljstyringen fra den statlige eieren er en av årsakene til at så mange slutter.

Mener han har løsningen

Frimannslund kritiserer også at Jernbanedirektoratet og Bane Nor får overlappende oppdrag gjennom tildelingsbrev og oppdragsbrev.

– Det blir som å gi to personer samme oppdrag. Satt på spissen er dette ansvarspulverisering satt i system, skriver han.

Frimannslund mener løsningen på problemene i Bane Nor er å gjennomføre en omorganisering slik at Bane nor kun rapporterer til Samferdselsdepartementet eller et transportdirektorat som kan koordinere mellom jernbane, vei og luftfart.