NHO-sjefen skuffet over USA: – Dårlig nytt for verdenshandelen og dårlig nytt for Norge

– De amerikanske tollene er dårlig nytt for verdenshandelen og dårlig nytt for Norge og bedriftene våre, skriver NHO-sjef Ole Erik Almlid i en e-post til NTB.

– Nå er det svært viktig at regjeringen fortsetter forhandlingene for å sikre norske bedrifter bedre markedsadgang til USA. Det er særlig viktig at norske bedrifter ikke får dårligere betingelser i USA enn bedrifter fra andre land.

NHO ber også regjeringen arbeide for at ikke norske eksportvarer til EU, som brukes i produkter som selges videre til USA, blir rammet av de nye handelsreglene.

Toll på 15 prosent blir innført fra 7. august.

– Helt feil politikk

Administrerende direktør i Norsk Industri, Harald Solberg, mener at det ikke er så mye de får gjort med innføringen av toll.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri. Foto: Arash A. Nejad

– Vi må forholde oss til de tollsatsene som amerikanerne innfører. Det er jo helt feil politikk. Vi er sterkt uenig i denne måten å drive rammevilkår for internasjonal handel på. Men amerikanerne har valgt å påføre seg selv og sitt eget folk en regning for alt de importerer fra utlandet. Så får vi bare ta konsekvensene av det, prøve å tilpasse oss det best mulig, sier Solberg til TU.

Han sier at han enda ikke har fått snakket med medlemmene til Norsk Industri. Solberg har heller ikke informasjon om det blir noen unntak for noen industrier.

– Det får vi se om unntakene videreføres blant annet for forsvar og legemidler. Så det er en viktig ting å bringe på det rene. Men dette kommer til å ramme alle som eksporterer direkte til USA, det er ikke noen tvil om det. Så får vi bare se hvordan de langsiktige konsekvensene vil bli. Det har jeg ikke noe tall på nå, sier Solberg.