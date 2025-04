New York Times: USA har planen klar for å overta Grønland

Dette skal ikke skje gjennom en invasjon, men gjennom overtalelse. Storavisen skriver at president Trumps langvarige mål om å gjøre krav på Grønland for USA nå har gått fra retorikk til offisiell amerikansk politikk.

Hvordan skal dette skje? Ifølge Trumps rådgivere skal sosiale medier, reklame og PR benyttes for å overbevise grønlenderne om at de bør vurdere å bli en del av USA.

Detaljene i planen er ikke kjent. Men det som er klart er at selv om Trump tidligere har antydet mulig bruk av makt, vurderte USAs nasjonale sikkerhetsråd aldri militære tiltak seriøst, sier en tjenestemann til avisen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra marin teknikk til full-stack-utvikling

Danske politikere har hele tiden understreket at Grønland ikke er til salgs og ikke kan annekteres.

Les også Sjefen for USAs militærbase får sparken

Skal friste med penger

Det nasjonale sikkerhetsrådet har likevel hatt flere møter for å konkretisere Trumps visjon og har nylig sendt konkrete instrukser til ulike deler av administrasjonen, ifølge en ikke navngitt kilde. Her vektlegges overtalelse framfor tvang, og en PR-kampanje som skal få de rundt 57.000 innbyggerne på Grønland til å ønske seg et tettere forhold til USA.

Trumps rådgivere har også diskutert økonomiske insentiver for grønlenderne, blant annet muligheten for å erstatte Danmarks årlige subsidier på om lag 600 millioner dollar, rundt 6,5 milliarder kroner, med en årlig utbetaling på rundt 10.000 dollar, nesten 110.000 kroner, per innbygger.

Disse kostnadene skal kunne oppveies av inntekter fra utvinning av Grønlands naturressurser, som inkluderer sjeldne jordmetaller, kobber, gull, uran og olje.

– Vil ikke la seg kue

Men det kommer neppe til å bli lett. De to partiene som fikk flest stemmer i valget i mars, jobber begge for selvstendighet.

Arktis-ekspert Otto Svendsen ved Senter for strategiske og internasjonale studier i Washington sa i slutten av mars til nyhetsbyrået AP at Trump har gjort en strategisk feil ved å utløse en konflikt om Grønland.

– Han burde heller ha samarbeidet med sine Nato-allierte, sa Svendsen. som viste til at Trumps uttalelser har forent grønlenderne og gitt dem en sterkere følelse av nasjonal identitet.

– De har fått en sterk følelse av stolthet og trang til selvbestemmelse. Grønlenderne vil ikke la seg kue av presset fra Washington, mener Svendsen.