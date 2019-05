NATO varsler cyberløft

Stoltenberg holder torsdag en tale om cyberforsvar i London der han ventes å komme med en kraftig advarsel om hvilke farer allierte står overfor.

I utdrag av talen, som er distribuert til pressen på forhånd, gjør Stoltenberg det klart at de allierte i NATO står klar til å bruke cybervåpen i kamp – og ikke bare som svar på angrep.

– Det tar bare ett «klikk» å sende et datavirus verden rundt, men det krever global innsats for å forhindre det fra å utløse kaos, sier han.

Cyberangrep kan «skade økonomiene våre, undergrave demokratiene våre og lamme vår militære evne», fortsetter Stoltenberg, som nå vil invitere nasjonale sikkerhetsrådgivere til et møte ved NATOs hovedkvarter neste uke for å diskutere de nye truslene. Det vil være første gang NATO holder et slikt møte.

I desember vil cyberforsvar dessuten bli en «topprioritet» på NATOs toppmøte i London.