Nato-rapport om ubåtvrak på Vestlandet skaper uenighet

En ny rapport fra Natos ammunisjonseksperter (MSIAC) konkluderer med at det er knyttet «høy risiko» til torpedoene om bord i U-864 utenfor Fedje på Vestlandet – og peker på faren for kjedereaksjoner ved en detonasjon. Rapporten er bestilt av norske Forsvarsmateriell (FMA), skriver Nationen, som har fått tilgang til en sladdet versjon.

Rapporten skaper imidlertid uenighet. Kystverket har tidligere vurdert faren for selvdetonasjon som liten, mens FMA og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på sin side mener MSIACs konklusjoner i hovedsak samsvarer med deres egne vurderinger. Et stridsspørsmål er hvilke torpedotyper som befinner seg i vraket – noe som påvirker risikovurderingen.

– Må tas en beslutning

Direktør Christian Lübcke ved Det tyske krigsgravforbundet, som har hovedansvaret for over 800 tyske ubåtvrak, sier han ble overrasket da han leste rapporten.

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– Det må tas en beslutning i denne saken, sier han og kaller ustabiliteten til kvikksølvbeholderne «ekstremt bekymringsfull».

I vraket på rundt 160 meters dyp ligger levninger etter 73 tyske soldater og to japanere, samt 67 tonn flytende kvikksølv. Norske myndigheter har brukt over 400 millioner kroner på utredninger.

– Tilstanden er dårligere

Nylig meldte NRK at nye funn viser at kvikksølv allerede har rent ut fra ubåtvraket.

Kystverket har fått hentet ut 22 beholdere, med totalt rundt 500 kilo kvikksølv i. Av disse var 80 prosent allerede skadet. Betydelige mengder kvikksølv skal allerede ha lekket ut i sedimentene.

– Tilstanden er dårligere enn hva vi hadde forventet, sa Hans Petter Mortensholm, direktør for miljøberedskap i Kystverket.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som avgjør om vraket skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Undersøkelsene fra toktet blir en del av kunnskapen Kystverket skal gi til departementet.