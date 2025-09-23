– Nato vil bruke alle nødvendige virkemidler for å forsvare seg

– Denne inntrengingen er del av et større mønster med stadig mer uansvarlig russisk oppførsel, skriver Nato.

– Russland bærer fullt ansvar for disse handlingene, som er eskalerende, risikerer å bli feilbedømt, og skaper fare for liv. Det må stanse.

Videre i uttalelsen kommer en skarp advarsel til Russland.

– Russland bør ikke være i tvil: Nato med allierte vil i tråd med folkeretten ta i bruk alle nødvendige militære og ikke-militære virkemidler for å forsvare seg og avskrekke alle trusler fra alle hold. Vi skal fortsette å svare på den måten, det tidspunktet og det stedet vi selv velger.

Uttalelsen peker ikke bare på luftromskrenkelsene i Polen og Estland, men også at flere andre Nato-land, deriblant Finland, Latvia, Litauen, Norge og Romania har opplevd luftromskrenkelser fra Russland.

Tre krenkelser mot norsk luftrom i år

25. april, 24. juli og 18. august har russiske fly krenket norsk luftrom, bekrefter regjeringen i en pressemelding.

– Russland har ved tre anledninger krenket norsk luftrom i vår og sommer. Hendelsene i Norge har et mindre omfang enn krenkelsene mot Estland, Polen og Romania, med tanke på både sted og varighet. Det er likefullt hendelser vi ser svært alvorlig på. To av hendelsene skjedde over havområder nordøst for Vardø. Den tredje skjedde over et ubebodd område langs landegrensen i Øst-Finnmark, sier Støre i meldingen.

– Grensekrenkelsene varte mellom ett og fire minutter. Vi kan ikke slå fast om dette er gjort bevisst eller om det skyldes feilnavigering. Uavhengig av årsak er dette ikke akseptabelt, og det har vi gjort klart for russiske myndigheter, sier Støre.

Dette er hendelsene

25. april: Et russisk jagerfly av typen Su-24 fløy inn i norsk luftrom over havområdene nordøst for Vardø. Flyet fløy gjennom i norsk luftrom i fire minutter.

Et russisk jagerfly av typen Su-24 fløy inn i norsk luftrom over havområdene nordøst for Vardø. Flyet fløy gjennom i norsk luftrom i fire minutter. 24. juli: Et russisk fly av typen L410 Turbolet fløy gjennom norsk luftrom over et ubebodd område langs landegrensen i Øst-Finnmark i tre minutter.

Et russisk fly av typen L410 Turbolet fløy gjennom norsk luftrom over et ubebodd område langs landegrensen i Øst-Finnmark i tre minutter. 18. august: Et russisk jagerfly av typen Su-33 fløy gjennom norsk luftrom over havområdene nordøst for Vardø i ett minutt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra NTNU til Shanghai: Slik er hverdagen som surveyor