Nasams har nytt missil med større rekkevidde – nå kommer GaN-radaren som matcher

Tidligere i år gjennomførte Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og den amerikanske partneren Raytheon Missiles & Defense en viktig testskyting på Andøya.

Det nye missilet Amraam-ER vil gi luftvernsystemet Nasams evne til å bekjempe luftmål på langt større avstand enn i dag.

Nå suppleres missilet med en ny radar som også har forbedret rekkevidde. Den heter Ghost Eye MR.

Større hold og mindre signatur

Det er «Lower Tier Air and Missile Defense Sensor» (LTAMDS), som er første medlem i den nye Ghost Eye-familien som ble lansert på forsvarsmessa AUSA 2021 i Washington D.C denne uka.

Denne er Raytheon i ferd med å bygge for den amerikanske hæren, etter at de vant en kontrakt for to år siden, og de første seks radarene skal være operative allerede om et år fra nå.

Ghost Eye MR er andre medlem i den nye radarfamilien, og vil ifølge Raytheon øke ytelsen på Nasams. Foto: Raytheon

Ghost Eye MR («medium range») er storebroren som Raytheon påpeker vil gi luftvernet Nasams, som de produserer og selger sammen med KDA, forbedret rekkevidde og evne til å oppdage fly og kryssermissiler, og dessuten enda bedre utnytte missilporteføljen Nasams har i dag.

Nasams brukes i dag av tolv nasjoner, inkludert USA. Her er luftvernet plassert i og rundt Washington D.C. og beskytter blant annet viktige bygninger som Det hvite hus i den amerikanske hovedstadsregionen (NCR).

Ifølge amerikanerne er det tjue års utvikling og flere milliarder kroner investert i halvlederteknologi som ligger til grunn for den nye radarfamilien. De har et eget anlegg som forsyner dem med komponenter i galliumnitrid (GaN).

– Raytheons Ghost Eye MR er nok et eksempel på hvordan evolusjonen i luftvernsystemet Nasams videreføres, skriver luftvernmarkedssjef Hans Christian Hagen i KDA til Teknisk Ukeblad i en epost.

MPQ-64F1 Sentinel-radaren i ferd med å settes opp ved flystripa på Rygge under en øvelse med Nasams III i september 2020. Foto: Per Erlien Dalløkken

Ifølge ham vil GaN aesa-radaren gi Nasams-systemet evne til å detektere mål i lufta på mye større avstand enn i dag, samt til å detektere mål med lavere signatur. Radaren vil komplettere dagens MPQ-64F1, som har en oppgitt rekkevidde på 120 km, i en Nasams-systemkonfigurasjon

Flermissil-rampe

Når Raytheon peker på Nasams missilportefølje er denne i ferd med å utvides med to nykommere i tillegg til standardmissilet AIM-120 Amraam.

Dette er AIM-9X-2 Sidewinder, som gir forbedret nærholdskapasitet, og Amraam-ER («Advanced Medium Range Air-to-Air Missile Extended Range») som øker kapasiteten på større hold.

Sammenlignet med dagens Amraam skutt fra bakken vil Amraam-ER ifølge Raytheon øke rekkevidden med cirka 50 prosent og høydedekningen med 70 prosent, samt ha større hastighet og manøvreringsevne.

Amraam-ER er kort fortalt framdelen av et AIM-120 C-7, med radarsøker og stridshode, satt sammen med bakparten fra et ESSM (RIM-162 «Evolved Sea Sparrow Missile»).

Den såkalte Nasams «multi-missil canister launcher» har plass til seks missiler, og alle de tre missiltypene kan være plassert samtidig i utskytningsrampen. Det er opp til operatøren å velge hva det skal skytes med.

Testskyting med Amraam-ER på Andøya tidligere i 2021.

– Med tre missiltyper med ulike karakteristikker representerer Nasams en helt unik kapabilitet i kort-til-medium-rekkevidde-segmentet, skriver Hagen.

12 Nasams-nasjoner

Det er det åpenbart ikke bare produsenten selv som mener. KDA har i perioden 2018-2020 solgt Nasams for over 13 milliarder kroner.

Selskapet er kontinuerlig i konkurranse om nye luftvernskontrakter, og har varslet at de antar å nå fram i to til fire av dem i relativt nær framtid. Så langt i år er det imidlertid ikke meldt om noen nye seiere. Forrige avtale som ble inngått, var med Ungarn i slutten av november i fjor.

Det er i dag tolv nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta Nasams i bruk: Australia, Chile, Finland, Indonesia, Litauen, Nederland, Norge, Oman, Qatar, Spania, Ungarn og USA. I tillegg benytter Hellas, Polen, Sverige og Tyrkia komponenter fra Nasams.

Nasams er en forkortelse for «Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System» og ble tatt i bruk av Forsvaret i 1994 før det ble fullt operativt fire år senere. I 2007 var en oppgradering på plass, Nasams II, mens det som kalles Nasams III ble operativt i Norge våren 2020.