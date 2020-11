Når alt blir smart tar det etter hvert latterlig mye tid å holde styr på alle apper og dingser

TV-reklamer er noe herk. Men Rimis fulltreffer om fyren som har fått seg smart hus og båt er verdt tiden. Den er selvfølgelig dratt langt, men forteller også en historie om hvordan mange opplever smarte løsninger som ikke helt fungerer som antatt.

At ikke alle smarte løsninger gjør som du ber dem om er både gjenkjennbart og morsomt. Likevel har vel de fleste av oss faktisk opplevd at mange av løsningene vi har tatt i bruk de siste årene gjør som vi forutsetter. Stort sett, i hvert fall.

Blant de mest populære og stabile smarte løsningene er e-lås på ytterdøren, robotgressklipper, elbillader, styring av varme og lyd.

De store utfordringene nå synes ikke å være isolerte løsninger innen de spesifikke behovsområdene, men det å få systemene til å snakke sammen. Og å få samlet flere av dem i et system - en app - som gjør at du slipper innom en håndfull løsninger hver gang du skal endre noe.

La oss begynne hjemme i boligen, der mange av oss nå har installert og tatt i bruk nye løsninger. Både lys, lyd, bilde, dørlås, lading av elbil og varme styres nå av mange via en app eller flere.

Må ha wifi

En rask gjennomgang av appene på telefonen gir oversikt over hva som kan styres. Appen fra Mill styrer ovnene på hytta, men fordrer wifi om de skal fjernstyres. Og ikke alle har wifi på hytta når de ikke er der og medbringer trådløst nett via mobiltelefonen. Zaptec-appen styrer laderen i fellesgarasjen hjemme, men er kanskje ikke på nett fordi garasjen ikke har wifi. De som har elbillader på hytta også, har kanskje en Easee-lader der, men ikke wifi?

Fraværet av trådløst nett er et stort hinder for å få alle løsningene til å fungere godt. Selv om mange av enhetene, slik som for eksempel Easees elbilladere har innebygget mobilkommunikasjon. Det gjør at du kan kommunisere med laderen via mobilen. Det er vel og bra, men er ikke tilstrekkelig for at du kan få laderen inn i en total wifi-løsning.

Skal du få nytte av alle de smarte løsningene er det altså fortsatt slik at du må ha et trådløst nettverk som dekker alle dingsene. Først da får du utnyttet (flesteparten av) dingsene til fulle.

Mangler plattform

Selv når du løser utfordringene med nettverk, er det fortsatt et dilemma at det mangler en plattform som samler passende funksjoner.

Dersom du er blant de som har vært tidlig ute med å installere nyvinninger, er du også blant de som har mange apper på telefonen. Som styrer Mill-ovnene via en app, alarmen med en annen og elbilladeren med en tredje. Antallet apper blir etter hvert så stort at det kan gå med komisk mye tid på å finne frem og regulere helheten. Litt som fyren i Rema-reklamen.

Et par aktører forsøker riktignok å gjøre noe med dette dilemmaet. En aktør som har kommet langt i å skape en plattform for smarte enheter, er strømleverandøren Tibber. I appen fra Tibber får du oversikt over strømforbruk og fremtidig pris. Via deres løsning Pulse, en dings du kobler til HAN-porten på AMS-måleren i sikringsskapet, kan du følge strømforbruket i sanntid. Slik sett har Tibber laget det du trenger for å «slå tilbake» mot nettselskapenes inntreden ved installasjon av smarte strømmålere.

Men det er bare utgangspunktet. Via Tibbers plattform (app) kan du integrere deg mot løsninger fra Easee, Mill, Google, Tesla, (smartbelysning fra) Philips og mye annet. Ved å gå veien om strømleveransen til hjemmet tar Tibber mål av seg til å bli den plattformen du trenger for å styre «alt elektrisk». Får de til det, er de langt på vei mot å løse det vi ønsker.

En annen leverandør som forsøker på det samme, er Homely. De kommer fra alarmverdenen. En bransje som ikke akkurat har det beste skussmålet hos forbrukerne, på grunn av et par konkurrenters prissamarbeid, men likefullt en farbar vei til en plattform. Homely (som ikke var involvert i de nevnte ulovligheter) tilbyr allerede å integrere innbruddsalarm og brannvarsling med e-lås på ytterdøren, varsler for vannlekkasje, styring av elektriske apparater og mye annet.

Tibber og Homely er begge godt i gang med å skape den plattformen vi ønsker for å samle flere av våre nye smarte dingser i en app. De har forskjellige innfallsvinkler til å løse utfordringen og bør derfor begge kunne forsyne seg fra et stadig større marked.