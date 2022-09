Utvikler medisin: Forretningsutvikler Gaute Brede i NTNU Technology Transfer (f.v.), doktorgradsstipendiat Amalie Solberg og forskningsleder ved PET-senteret Morten Karlsen, her samlet på PET-senteret på St. Olavs hospital. Syklotronen står i et annet rom, den radioaktive blandingen blir ført i kanal under betonggulvet, mens selve syntesen gjøres på modulen i bakgrunnen. Sluttproduktet blir fylt i plastampuller tilsvarende de Karlsen holder. Foto: Jørn-Arne Tomasgard