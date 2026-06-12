Nammo kan få strøm til nye fabrikker etter lovendring

Det kan bety 700 nye arbeidsplasser bare hos Nammo på Raufoss, melder NRK.

Lovendringen kan sikre Nammo på Raufoss nødvendig strøm til nye fabrikker og økt produksjon av blant annet luftvern.

– Det er helt avgjørende at vi får strøm til våre nye fabrikker, slik at vi kan produsere for eksempel luftvern til Ukraina og Nato-allierte, sier informasjonsdirektør Thorstein Korsvold i forsvarskonsernet Nammo på Raufoss.

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700 nye arbeidsplasser utgjør en vekst på nær 40 prosent fra dagens nivå.

Nammo understreker at regjeringen, Elvia og Statnett fortsatt må behandle saken før strømtilgangen er endelig avklart.

Bakgrunnen for endringen er blant annet kritikken som kom etter at Ramsund-basen i Troms fikk avslag på mer strøm. Basen skal etter planen huse Norges nye ubåter fra 2029.