– Nakkehårene mine reiste seg

Tung satt ti meter unna da visepresident Vance gikk på talerstolen i Paris og holdt det som ble kjent som årets KI-tale.

– Mine nakkehår reiste seg i hvert fall, sier Tung.

– De som har vært en bestevenn av Norge i veldig lang tid, snakket da om at «enten så er dere med oss, eller så er dere mot oss», og at USA har den nye gullstandarden på kunstig intelligens.

– Når han sier «med oss eller mot oss», hva mener han da?

– Det var mye snakk om at Europa regulerer ihjel og hemmer innovasjon, mens USA ikke skal ha noen reguleringer og fri flyt, for å sørge for at kunstig intelligens kan bli den nye maktspilleren i verden.

– Samtidig vet vi at det går på bekostning av personvern og hvordan man behandler data, sier Tung.

Må ha exit-strategi

Hun omtaler dette som en av flere «wake-up-calls» det siste året. Det handler blant annet om hvor avhengige vi er av amerikanske IT-leverandører.

– Vi er veldig avhengige. Nå må norske virksomheter ha en exit-strategi, sier Tung.

I podkasten gir hun konkrete råd om kartlegging av data, sårbarheter og avhengigheter.

– Det er naivt å tro at vi skal flytte ut fra Microsoft og Google i morgen. For vi er så avhengige av de selskapene i dag, og det er krevende.

Hun har bedt regjeringens digitaliseringsorganisasjon om å gå gjennom sine avhengigheter. Blant annet vurderer de om noen data kan lagres i mindre mengder et annet enn hos de store leverandørene.

Ønsker flere datasentre

Samtidig som vi vil gjøre oss mindre avhengige av USA, har vi invitert USA til Norge, ved at Røkke og Aker har fått Open AI til Narvik.

– Kan det gi oss noen utfordringer? Kan de komme med krav og betingelser vi ikke er bekvemme med?

– Jeg ønsker meg flere datasentre på norsk jord, erklærer Tung.

Hun er samtidig tydelig på at eierskap og drift må følge norsk lov og bidra til nasjonal verdiskaping.

– For meg er det viktig at det er Aker som eier det datasenteret og som driver det, og at Open AI er kunde. For Aker er et norsk selskap, underlagt ekom-loven. Og vi har også sikkerhetsloven som et verktøy vi kan bruke, sier Tung.

KI-skandaler

Det hun derimot ikke ønsker seg, er at datasentre som utvinner krypto. Hun forteller nå om hvordan regjeringen vil bruke plan- og bygningsloven til å lage et midlertidig kryptoforbud.

Tung advarer også om blind tillit til generative KI-modeller og påpeker at språkmodeller er sannsynlighetsberegninger og ikke fakta.

Hun erkjenner at det offentlige har hatt flere saker med uheldig bruk av KI. Tromsø kommune brukte Chat GPT da de skulle legge ned skoler. Da diktet språkmodellen opp kilder som ikke finnes.

Nylig avslørte tre forskere ved Universitetet i Oslo at påstanden om at KI kan spare offentlig sektor for 155.000 årsverk, stemmer fra en vurdering gjort av GPT4 selv.

– Saken i Tromsø var jo på mange måter en forvaltningsskandale, hvis man skal bruke det begrepet. Forvaltningsloven setter ganske tydelige krav til hvordan du skal drive saksforberedelser og saksgang. Man har brukt KI som verktøy, men kravet til etterrettelighet er fremdeles det samme, sier Tung.