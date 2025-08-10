Nå står planetene på linje: – Spektakulær himmel!

– De neste dagene kan vi glede oss til en virkelig spektakulær himmel når seks planeter samler seg med månen, samtidig som en av årets sterkeste meteorsvermer er på sitt beste, sier astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard i en pressemelding til NTB.

Det omtales som en planet-parade, fenomenet når flere planeter mer eller mindre står på linje.

Denne måneden står både Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun nesten på linje med jorden, og de seks plantene vil danne en bue på nattehimmelen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor bør du oppleve KI‑utstillingen på Teknisk museum

Fire av dem vil kunne sees med det blotte øyet, mens de to som er lengst unna jorden kan sees ved hjelp av kraftige kikkerter eller teleskop.

– Og på toppen av det hele vil du også kunne se asteroidebeltets største objekt Ceres, sier Ødegaard og refererer til dvergplaneten Ceres.

Synligst i Sør-Norge

Planet-paraden er allerede synlig nå, selv om de ikke står fullt så tett som de kommer til å gjøre utover i uka, forklarer Ødegaard.

– Grunnet lyse sommernetter ses fenomenene hovedsakelig i Sør-Norge, sier han og legger til at fenomenet er lettest å få øye på tidlig på morgenen, mens himmelen fremdeles er litt mørk.

Venus er den mest lyssterke av planetene og er blant dem som kan sees uten kikkert.

– Neptun er den ytterste kjente planeten i solsystemet og vil disse dagene befinne seg hele 3,6 milliarder kilometer unna – ikke så rart at vi da trenger kikkerthjelp for å få et glimt av den, sier Ødegaard.

120 stjerneskudd i timen

Tirsdag morgen og natt til onsdag er den årlige meteorsvermen Perseidene på sitt maksimale.

– Ofte er det mulig å se opptil 100–120 stjerneskudd i timen fra denne svermen, som skyldes støvpartikler fra kometen Swift-Tuttle, sier astrofysikeren.

De svakeste meteorene vil likevel forsvinne litt på grunn av fullmåne, men man vil uansett kunne se lyssterke, hurtige og imponerende stjerneskudd, forklarer Ødegaard, som har følgende tips til dem som vil sikre seg et glimt:

– For å se flest mulig stjerneskudd, er det lurt å stille seg bak et bygg, et tre eller noe annet slik at månen er skjult og vi ikke blir forstyrret av månelyset.