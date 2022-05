Nå skal fotoboksene ta mange flere fartssyndere

Fotoboksene har til nå bare vært i drift deler av døgnet.

– Nå skrur vi boksene på slik at de er på cirka 90 prosent av døgnet. Det gjelder alle fotobokser i hele landet. Antakelig kommer omtrent 70.000 flere til å bli tatt i fotoboks i år enn tidligere år, sier fagdirektør Runar Karlsen i Politidirektoratet til NRK.

Avgjørelsen ble tatt før de mange dødsulykkene i april og mai i år. Politiet og Statens vegvesen håper tiltaket vil føre til færre alvorlige ulykker.

– Det er et trafikksikkerhetstiltak for å få ned farten, for farten tar liv. Vi vet at fotoboksene, både punktmålingene og strekningsmålingene, virker inn på trafikksikkerheten, sier Karlsen.

Kapasitetsproblemer, både hos politiet og Vegvesenet, er årsaken til at ikke alle boksene står på hele tiden.

Det står 413 fotobokser langs norske veier. 273 av dem driver punktmåling, mens de andre står langs veier der gjennomsnittsfarten registreres.