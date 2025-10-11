Abonner
Første gang på århundrer: Akropolis er fritt for stillas

Men det er vil ikke vare.

Akropolis og Partenon-tempelet er Hellas' klart mest besøkte turistattraksjon – og nå også stillasfritt.
Akropolis og Partenon-tempelet er Hellas' klart mest besøkte turistattraksjon – og nå også stillasfritt. Foto: Petros Giannakouris/AP/NTB
NTB
11. okt. 2025 - 14:27

For første gang på rundt 200 år er det ingen form for stillas rundt Partenon-tempelet på Akropolis-høyden i Hellas' hovedstad Aten. Stillaset rundt den vestlige fasaden, som har stått i nærmere 20 år, er blitt fjernet. Dermed er det helt fri sikt til Hellas' klart mest populære turistattraksjon.

Men på grunn av det stadig pågående arbeidet med å bevare tempelet, er det konstant byggearbeid på gang i Partenon. Om rundt en måned må det bygges nye stillaser langs vestsiden, men kulturminister Lina Mendoni hevder det skal være mye mindre synlig. Ifølge tidsskjemaet skal dette arbeidet være ferdig neste sommer.

– Da vil Partenon være helt fritt for også dette stillaset, og sikten kommer til å være fri, sier kulturministeren.

Partenon-tempelet ble bygd på 400-tallet f.kr. for å ære Atens skytsgudinne Atena. Tempelet er selve midtpunktet på Akropolis-høyden, den antikke borgen som ruver over sentrum av den greske hovedstaden.

