Nå må du ha ny TV – igjen!

Den internasjonale radioutstillingen IFA i Berlin burde kanskje byttet navn. Da første utgave gikk av stabelen i 1924, dreide det seg bare om radioapparater. Det er en ufattelig liten del av det som årlig utspiller seg i slutten av august hvert år.

Hit kommer alle med ambisjoner om å vinne gehør for sine innovasjoner, og som alltid er det de store teknologiaktørene som dominerer. I år var racet om å bli den foretrukne leverandøren på smarte stemmetjenester påtakelig, og både Google og Amazon var sterkt tilstede.

Det var de velkjente forbrukerelektronikk-gigantene også, og det lå vel i kortene at de vil at vi skal skifte ut TV-en igjen. Budskapet er at den bør være svær og ha 8K oppløsning. Kort sagt er det mange trender og et mylder av produktlanseringer.

Jan og Odd Richard oppsummerer inntrykkene etter sistnevntes teknologi-pilegrimsreise reise Berlin.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

Spill av ukens episode øverst i artikkelen, eller via instruksjonene over.