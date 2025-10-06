Abonner
Forsvar

Nå kan du se Blücher i 3D der den ligger

Kystverket har startet med 3D-modellering. Først ut er vraket av Blücher.

Blücher i 3D-modellen som Kystverket nå har laget.
Blücher i 3D-modellen som Kystverket nå har laget. Foto: Dykkerteknikk/Kystverket
Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
6. okt. 2025 - 14:55
ForsvarMaritim
