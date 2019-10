Nå forsøker Carlsberg å utvikle en ølflaske av papp og plast

Arbeidet med å få på plass en bærekraftig og resirkulerbar ølflaske laget av papp har pågått siden 2015, skriver NTB. Fredag kunne den danske bryggerikjempen vise fram to nye prototyper. Begge har en polymerhinne på innsiden laget av henholdsvis gjenbrukt PET-plast i den ene, og biobasert PET-plast i den andre.

Selskapet har imidlertid en ambisjon om å lage en 100 prosent biobasert flaske uten polymer.

– Noen tror kanskje det er lett å utvikle en ny flaske, men vi har i flere år jobbet for å lage en papirmassemodell av bærekraftig trefiber. Det har vi kommet langt med nå, sier Gittan Schiöld, fungerende direktør i Paboco, som står for utviklingen av de nye flaskene, til Ingeniøren.

Utviklingen av flaskene er del av bærekraftsprogrammet Together Towards ZERO, som innebærer en forpliktelse om at alle bryggeriene skal være karbonnøytrale innen 2030.

Ingen av de to prototypene som ble presentert fredag, er imidlertid plastfrie.

– Den innvendige barrieren er nødvendig for å holde på væsken i vår papirflaske, sier Schiöld.

Ifølge henne kan både papiret og plasten i flaskene gjenvinnes, enten ved at folk selv deler flaskene i to, eller at det gjøres i automatiserte sorteringssystemer senere i avfallskjeden.

Carlsberg opplyser at bryggeriet vil samarbeide med Coca-Cola, den svenske vodkaprodusenten Absolut og sminkeprodusenten L'Oréal i arbeidet med å utvikle pappflasker.

Målet om at flaskene skal være fullstendig nedbrytbare, slik at de ikke gjør langvarig skade hvis de havner i naturen, ligger likevel noen år fram i tid, mener Schiöld.

Neste skritt i prosjektet er å se om flaskene tåler langtransport. Pabacco-direktøren tror flaskene kan være på markedet i løpet av et par år.