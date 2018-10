Nå får Ulstein innpass i det amerikanske havvindmarkedet

Det amerikanske havvindmarkedet er i sterk vekst, og nå har skipsdesignerne i Ulsteinvik fått sjansen til å trenge seg inn i dette markedet.

Skipet som Ulsteinvik lager konseptdesign til blir en videreføring av deres SX195-design, med skrogformene X-Bow og X-Stern. Illustrasjon: Ulstein Design & Solutions

Ulstein har til nå levert seks skip til havvind, og det har vakt interesse over dammen. Aeolus Energy Inc. i Florida har gitt dem i oppdrag å utvikle konseptdesign på et serviceoperasjonsskip (SOV) for havvind.

Et konseptdesign er en tidlig skisse av skipene, og utgjør ikke rare kontrakten i kroner og øre.

– Men det er klart at dette er en viktig milepæl for oss, siden vi nå beveger oss mot et nytt marked, sier kommunikasjonssjef i Ulstein, Lene Trude Solheim, til TU.

– X-Stern kan bli stort

Ulstein har solgt fem design til havvindskip med deres egne skrogformer X-Bow og X-Stern.

Ulstein er særlig spent på utviklingen til hekkedesignet X-Stern, som ble lansert i 2014.

– Det har vist seg at dette designet fungerer godt for å kunne legge hekken inntil vindmøllene, så en slipper å legge baugen til, også i tøft vær. Her ser det ut til at vi har fått til noe som kan bli stort i havvindmarkedet, sier Solheim.

I en pressemelding uttaler administrerende direktør Elia Golfin i Aeolus Energy at valget falt på Ulstein først og fremst fordi de er verdensledende innen dette markedet.

Ulstein ble det første designselskapet som introduserte spesialdesignede SOV-er til det europeiske markedet.

– Sammen med Ulstein skal vi utvikle en moderne flåte, styrke den amerikanske skipsbyggingsindustrien og bidra til en fornyelse av havvindindustrien med amerikanskbygde båter, sier Golfin i meldingen.

Innholdsrikt havvind-år

Skipsdesignet blir kort fortalt en videreutvikling av Ulstein sitt SX195-design. Denne versjonen vil i tillegg støtte kravende til Jones Act, som regulerer skipshandel i USA, og den amerikanske kystvakten.

Visekonsernsjef i Ulstein, Tore Ulstein, sier de er svært stolte av å bli valgt som designpartner av Aeolus.

– Vi har lang erfaring i å følge opp verft ulike steder i verden som byggjer våre innovative offshoreskip, og ser frem til å bruke disse erfaringene videre i USA, uttaler han i pressemeldingen.

Aeolus Energy Group ble etablert i 2012 og yter tekniske og vedlikeholdstjenester innen vind, sol- og offshoreindustrien.

For Ulstein har 2018 vært et innholdsrikt havvind-år, med fem leveranser som inkluderer to SOV-er, et kabelleggingsskip og et større installasjonsfartøy.