– Dette er et unikt kjøretøy som utfordrer og effektiviserer lastebiltransporten til et nytt nivå som tidligere ikke har eksistert i den elektrifiserte lastebilflåten, sier Jörgen Olofsson, som er leder for transportutvikling i Stora Enso Skog, i en pressemelding.

Det svenske forskningsprosjektet Tree, som ledes av forskningsinstituttet Skogforsk, har hatt premiere på en ny, elektrisk flisbil fra Scania. Kjøretøyet er 33,5 meter langt og veier 94 tonn når det er fullastet med flis. Det betyr at kjøretøyet sannsynligvis er verdens tyngste og lengste elektriske lastebil som er tillatt på offentlig vei, ifølge Skogforsk.

Flisbilen, som er eid av LBC Frakt i Värmland, skal transportere flis fra sagbruk til Stora Ensos kartongfabrikk utenfor Karlstad.

– Å finne fossilfrie transportløsninger for skogsindustriens godstransporter innebærer et stort potensial for utslippsreduksjoner og redusert miljøpåvirkning, sier Olofsson.

Under premieren 26. mars kunne de besøkende se ytterligere fire helelektriske kjøretøy, deriblant en tømmerbil med kran og en lastebil for transport av pappruller.

De fem kjøretøyene er en del av en total flåte på et dusin kjøretøy som utvikles i Tree-prosjektet . Alle er produsert av Scania. Målet er å demonstrere at det er mulig å elektrifisere transporten i skogbruket i stor skala.

