Nå er det meste virtuelt

Uten det som kalles virtualisering hadde verden sett helt annerledes ut. Det vi opplever av tjenester på nettet fungerer ikke lenger som i gamle dager, da de kjørte på en prosessor i en server. I dag «tror» programvaren at den fremdeles gjør det, men i virkeligheten forholder den seg til nok et lag av programvare som later som det er en prosessor.

Det gjør at én prosessor kan gjøre jobben til mange. Dermed blir prisen, strømforbruket og mulighetene til å forenkle administrasjon deretter. Det samme gjelder for lagring og nettverk.

I dag snakker vi med Angeliqua Ramming-Gaden i VMware. Selskapet hun jobber i var de som for alvor fikk fart på teknologien som i dag er så utrolig viktig.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

