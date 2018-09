Nå er det dyrere å la Teslaen stå etter at den er fulladet

Mange Tesla-eiere har opplevd kø på produsentens Supercharger-stasjoner. Siden mange av kundene har inkludert fri tilgang til lading via disse stasjonene, har de ikke vært nødt til å betale noe ekstra for å lade bilen.

Og om det ikke koster noe å lade, vil enkelte trolig ikke føle noe veldig behov for å flytte bilen så fort som mulig.

Dermed kan det bli kø. Som respons på dette innførte Tesla gebyr for å oppta en Supercharger-plass etter at bilen var ferdig ladet. Når bilen nærmer seg fulladet får eieren en melding om dette. Flyttes ikke bilen koster det flere kroner per minutt å stå koblet til.

Dette ble innført i 2016, og gebyret belastes kunden ved besøk på servicesenter, eller via Tesla-kontoen deres.

Klar beskjed fra ladeoperatører: Ikke kjøp elbil med lite batteri og tro at vi skal bygge 400 nye ladere

Øker gebyret

Ladekø ved Tesla Supercharger i Lier. Foto: Marius Valle

Nå øker gebyret, skriver Teslarati. Alle kunder, uansett om de har inkludert lading eller ei, må betale. Hvor mye avhenger nå også av hvor mange andre som lader.

Dyrest er det dersom alle Supercharger-plassene er opptatt. Da koster det 8,10 kroner per minutt etter at du har blitt varslet om at batteriet snart er fullt.

Om du ignorerer varslene og lar bilen stå en halvtime ekstra på en full ladestasjon, må du altså ut med 243 kroner.

Er minst halvparten av plassene opptatt koster det halvparten – 4,05 kroner per minutt.

Prisen var tidligere den samme uansett hvor stort press det var på ladestedet – 3,25 kroner per minutt. Med andre ord er dette en vesentlig prisøkning.

Men det er et ekstra gebyr det er lett å unngå. Om bilen kobles fra laderen innen fem minutter etter at man er varslet, belastes kunden ikke noe gebyr.

På sin nettside skriver Tesla at en kunde aldri ville la en bil stå parkert ved pumpen på en bensinstasjonen, og at tanken er den samme med Supercharger-stasjonen. De skriver at deres intensjon ikke er å tjene penger på dette, men å sikre at kundene er fornøyde.

Tesla Supercharger i Lier. Foto: Marius Valle

Stenger ute de som ikke betaler

Tesla er også i ferd med å rulle ut en programvareoppdagering som gjør det mulig å betale for Supercharger-besøk rett fra bilen, ifølge Teslarati. Her skal det være mulig å legge inn kredittkortinformasjon som brukes når biler uten inkludert lading skal lade.

Gebyr for biler som ikke flyttes skal kunne betales via samme løsning.

For om du ikke gjør opp for deg, vil Tesla stenge tilgangen til Supercharger. Har du 50 dollar (410 kroner) utestående, får du ikke lade før kontoen er gjort opp.