Nå blir rasutsatt E6 sikret mot steinsprang

Arbeidet, utført av Anlegg Øst, skal dekke totalt 590 meter og være ferdig i slutten av september.

Statens vegvesen planlegger å sikre en skredutsatt strekning av E6 i Rosten med fanggjerder, med start i juli.

Statens vegvesen skal i gang med å sikre den skredutsatte strekningen langs E6 i Rosten, sør for Dombås i Gudbrandsdalen.

Planen er at arbeidet starter i begynnelsen av juli.

Monterer fanggjerder

Steinblokker har havnet på veien flere ganger de siste årene.

Is som danner seg i bergskjæringer og i terrenget over veien skaper iskjøving .

Det kan skape steinsprang, og sannsynligheten for skred på denne strekningen har økt.

– De faglige og sikkerhetsmessige vurderingene konkluderer med at det er fanggjerder som er den beste måten å sikre strekningen på, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en melding.

– Det er gjort grundige undersøkelser av geologer og vurdert flere former for sikringstiltak.

Fanggjerde i Sogndal. Foto: Lars Olve Hesjedal/Statens vegvesen

600 meter gjerde

I fem områder langs strekningen skal det monteres fanggjerder. I to av disse områdene har det tidligere gått steinsprang, i 2025 og 2026.

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De fem områdene er fra 30 til 260 meter lange. Totalt er de 590 meter lange.

– Fanggjerdene sikrer mot steinsprang og delvis også mot flom- og jordskred, da det kan stoppe masser som føres nedover et skredløp. Sikringstiltakene er anbefalt å følge sikkerhetsnivåene til ny veg, hvilket betyr at det på E6 i Rosten skal sikres for 50-årsskred, sier Gunnar Eiterjord.

Anlegg Øst skal utføre arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen. Etter planen skal arbeidet være ferdig i slutten av september i år.

Kartet viser de fem områdene hvor fanggjerdene skal monteres. Illustrasjon: Statens vegvesen