Nå blir rasutsatt E6 sikret mot steinsprang

Statens vegvesen skal i gang med å sikre den skredutsatte strekningen langs E6 i Rosten, sør for Dombås i Gudbrandsdalen.
Planen er at arbeidet starter i begynnelsen av juli.
Monterer fanggjerder
Steinblokker har havnet på veien flere ganger de siste årene.
Is som danner seg i bergskjæringer og i terrenget over veien skaper .
Det kan skape steinsprang, og sannsynligheten for skred på denne strekningen har økt.
– De faglige og sikkerhetsmessige vurderingene konkluderer med at det er fanggjerder som er den beste måten å sikre strekningen på, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en melding.
– Det er gjort grundige undersøkelser av geologer og vurdert flere former for sikringstiltak.
600 meter gjerde
I fem områder langs strekningen skal det monteres fanggjerder. I to av disse områdene har det tidligere gått steinsprang, i 2025 og 2026.
De fem områdene er fra 30 til 260 meter lange. Totalt er de 590 meter lange.
– Fanggjerdene sikrer mot steinsprang og delvis også mot flom- og jordskred, da det kan stoppe masser som føres nedover et skredløp. Sikringstiltakene er anbefalt å følge sikkerhetsnivåene til ny veg, hvilket betyr at det på E6 i Rosten skal sikres for 50-årsskred, sier Gunnar Eiterjord.
Anlegg Øst skal utføre arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen. Etter planen skal arbeidet være ferdig i slutten av september i år.
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