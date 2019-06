Nå blir det stadig større andel elektriske biler, busser og varevogner

Opplysningskontoret for veitrafikken har publisert tall for salg av nye biler i mai. Det ble solgt omtrent like mange biler som i fjor (+ 0,5 %), men skiftet fra bensin og diesel og over til elbil fortsetter.

Antall solgte elbiler økte med 60 prosent fra samme måned i fjor. 4.655 nye elbiler utgjør drøyt en tredel av det totale nybilsalget.

Dermed er det fortsatt et stykke opp til rekordmåneden mars, da slipp av Tesla Model 3 førte til at særlig Oslo og Bergen solgte langt flere elbiler enn «tradisjonelle» fossildrevne biler.

Bruktimporten av elbiler gikk litt ned i mai.

Tre av fire mest solgte er elbiler

Så langt i år er tre av de fire mest solgte bilmodellene elbiler. Tesla Model 3 topper med 7.548 biler, foran Volkswagen Golf (4.549), BMW i3 (2.610) og Nissan Leaf (2.575).

Teslas Model 3 taper imidlertid fart: Hittil i år har modellen stått for 12 prosent av alle solgte nye biler, men i mai alene var markedsandelen nede i «bare» 5,4 prosent – slått av både VW Golf og Toyota Rav4.

Båd Audi e-Tron og Jaguar I-PACE solgte over 500 biler i mai og var dermed begge blant de fem mest solgte modellene denne måneden. TU testet de to bilene i vår. Teslas Model 3 selger fortsatt nesten 40 prosent bedre enn begge disse luksusmodellene.

Videre viser statistikken at Tesla Model X nå selger dårligere enn både Hyundai Ioniq og Renault Zoe.

Busser og varebilene som går på strøm er på vei

Statistikken fra OVF viser også at det er sterk vekst i salget av varebiler som går på strøm.

I mai ble det solgt 209 nye varebiler med nullutslipp. Det er opp fra 78 i samme måned i året før – en økning på nesten 170 prosent. Andelen varebiler som er nullutslipp var dermed på knapt 6 prosent i mai.

Innen bussalget var elektrisk-tallene bedre. Av de 203 nye bussene som ble registrert i mai, var hele 35 el-busser, noe som gir en andel på 17 prosent.

Salget av hybridbiler falt i mai med drøyt 14 prosent målt mot fjoråret. Markedsandelen for hybrid er nå 29 prosent.