Mystiske forstyrrelser i GPS-signaler har rammet mer enn tusen sivile skip

En ny rapport stiller nok en gang spørsmål ved sikkerheten i GPS-teknologi som vi bruker over alt.

I samarbeid med University of Texas har den amerikanske tenketanken C4ADS påvist at det i løpet av de siste få årene har vært nesten 10.000 forsøk på å sende ut falske GPS-signaler (spoofing) i og rundt Russland.

«Dette innebærer at de angrepne GPS-ene viste en annen plassering enn den som GPS-en befant seg på. Det kan få enorme konsekvenser hvis man bruker den populære teknologien til å navigere etter,» skriver Zdnet.

– Av de mange forsøkene har mer enn tusen gått ut over sivile skip, deriblant tre danske, opplyser forskerne bak undersøkelsen til Berlingske.

Forstyrrelser i signalene nær grensen til Russland og Kolahalvøya: GPS-jamming i Finnmark kan få alvorlige konsekvenser

Skulle skjule Putin og militærbaser

Det er uklart akkurat hvorfor det har blitt tuklet med GPS-signalene, men rapporten fra C4ADS nevner russere som de primære bakmennene.

C4ADS gjetter blant annet på at spoofingen skulle brukes til å forhindre nysgjerrige blikk fra autonome droner, som bruker GPS som sitt primære navigasjonssystem.

Ødelegger man GPS-ens presisjon, ødelegger man dronenes muligheter til å finne det som skal overvåkes.

I tillegg kunne rapporten påpeke sammenhenger mellom VIP-besøk i visse områder og mengden av spoofing rundt området. Det får C4ADS til å tro at spoofingen skulle dekke over eksempelvis president Putins tilstedeværelse på et arrangement.

Billig utstyr

Utstyret som kan utføre denne typen angrep, kan kjøpes relativt billig, siden det grovt sagt bare er snakk om kraftige radiosendere. Zdnet skriver at en slik koster helt ned til 2600 norske kroner.

Det er småpenger, selv for et land med begrensede militærbudsjetter. Derfor forutsier mediet at vi kommer til at se mer av denne typen angrep i fremtiden.

Ifølge rapporten er det snakk om forskjellige typer Denial of Service-angrep (DoS), men det er ikke helt klart hvordan de fungerer, eller hvordan de kan spores direkte tilbake til Russland.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.