ferrolegeringer

Myrseth og Eide: Straffetiltak mot EU er ikke aktuelt

Næringsministeren avviser at det er aktuelt å innføre mottiltak mot EU etter at Norge blir rammet av toll på jernlegeringer.

Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth holder pressetreff i Utenriksdepartementet om EUs avgjørelse om innføring av toll på jernlegeringer. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB
Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB
NTB
18. nov. 2025 - 12:53

– Det er ikke Norges interesse å komme med mottiltak. Vi er en liten og åpen økonomi, sa næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Jeg klarer ikke å se hvordan det skal tjene norsk næringsliv, sa hun videre.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er enig og sier at det er helt uaktuelt med mottiltak.

– Det er helt uaktuelt å treffe den type tiltak, sier Eide.

Statsrådene la vekt på at de nå skal ha dialog med næringen som rammes. Det er fire norske bedrifter på 13 lokasjoner som rammes av EUs tollvedtak.

Torsdag ettermiddag har de kalt inn til krisemøte med flere av partene i industrien for å diskutere situasjonen. Myrseth sier det er for tidlig å forstå alle konsekvensene allerede.

Myrseth og Eide reiser til Brussel onsdag for å diskutere situasjonen videre. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har også sagt at Norge er uenige med EU i dette spørsmålet.

