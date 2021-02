– Mye å være begeistret over i kriseåret, sier Innovasjon Norge-sjefen

Ikke alt går dårlig i Norge. Det var flere som gikk på børs i Norge i koronaåret 2020 enn siden 2007. IKT-sektoren leder an.

Regjeringen vil få fart på nyskapingen for å erstatte arbeidsplasser som går dukken, eller som må omstilles i grønn retning. Fra 4,6 milliarder kroner i 2019, fikk Innovasjon Norge 8,1 milliarder kroner til å støtte nyskapning i fjor. Det har mange små og mellomstore selskaper hatt glede av.

På tross av pengedrysset har kvaliteten på søknadene holdt seg oppe: Avslagsprosenten er ikke gått opp, selv om prosjektene er bedømt like strengt som før, forteller direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Han er notorisk optimist og ser store vekstmuligheter for dem som kan snu seg raskt og komme opp med ideer. Ikke minst er han begeistret for EUs nye Green Deal: Strategien som skal gjøre EU-landene klimanøytrale i 2050 og som vil utløse et vell av innovasjon.

