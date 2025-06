Multiconsult kjøper ViaNova – vil skape Norges fremste samferdselsmiljø

Multiconsult har signert en intensjonsavtale om å kjøpe alle aksjene i ViaNova AS, ViaNova Trondheim AS, ViaNova Kristiansand AS og ViaNova Eureka AS.

Det kommer frem i en børsmelding torsdag morgen.

Oppkjøpet er verdsatt til 300 millioner kroner og ventes gjennomført innen oktober 2025, etter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Et løft for norsk samferdsel

ViaNova har i mange år levert teknisk rådgivning og planlegging innenfor vei, jernbane, kollektivtransport og annen infrastruktur for mobilitet.

Nå skal kompetansen forenes med Multiconsults egne fagmiljøer i et felles løft for norsk samferdsel.

Daglig leder Anne Li Røtvold i ViaNova er optimistisk til sammenslåingen.

– Vi kjenner sterkt på at Multiconsult er et hjem hvor vi vil passe godt inn. Det er mange flotte og kompetente kollegaer, en god bedriftskultur, og spennende nye muligheter. Vi gleder oss til veien videre, sier hun i en pressemelding.

Vil bygge Norges fremste samferdselsmiljø

Selskapene har inngått en intensjonsavtale, som markerer den første avtalen mellom partene om å kjøpe alle utstedte og utestående aksjer i ViaNova gruppen.

Avtalen gir Multiconsult eksklusive rettigheter til å utføre en selskapsgjennomgang med felles hensikt om å inngå en aksjekjøpsavtale.

– Med ViaNova på laget vil vi styrke vår posisjon betydelig innen bærekraftig samferdsel, bymiljø og smart mobilitet. Sammen med vår ekspertise på jernbane, vei, bru og tunnel skal vi bygge Norges fremste samferdselsmiljø, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.