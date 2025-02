Mowi melder om rekordår – deler ut over én milliard i utbytte

– Jeg er svært fornøyd med at vi klarer å levere på vår strategi og våre mål og er imponert over organisasjonen som sørger for både rekordvolumer og rekordinntekter også i 2024. Vår marginoppnåelse i fjor viser også at vi fortsetter å være konkurransedyktig på kost, som er svært viktig i lakseoppdrett, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

Oppdrettsselskapet deler ut over én milliard i utbytte og melder at det aldri har hatt høyere inntekter og slaktevolumer enn det hadde i fjor, med omsetning på 65,3 milliarder kroner og slaktevolum på 502.000 tonn laks i 2024.

Vindheim sier videre at kostnadene har kommet noe ned som resultat av lavere fôrpriser og at forventningen er at dette vil fortsette i 2025.

Oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 2,7 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Utbyttet for fjerde kvartal er fastsatt til to kroner per aksje, til sammen rett over en milliard kroner, opplyser selskapet i en børsmelding.

Søndag rømte 27.000 laks fra Mowis anlegg i Dyrøy i Troms. Det er en dusør på 500 kroner pr. laks.