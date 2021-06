Motstanderne tapte vindkraft-kampen på Haramsøy – anker ikke

Det opplyser vindkraftmotstanderne Nei til vindkraftverk på Haramsøy torsdag.

– Vi kjemper videre, men ikke i retten, skriver de i en pressemelding.

I midten av mai slo Møre og Romsdal tingrett fast at konsesjonen om å bygge åtte vindturbiner er gyldig, og at arbeidet dermed kunne fortsette for fullt.

Nei til vindkraftverk på Haramsøy hadde som mål å stoppe utbyggingen.

– Det har vi ikke klart. Der vi trodde lovene skulle trumfe forvaltningspraksis, har det motsette skjedd. Politikerne har ønsket vindkraftutbygging og gitt vide rammer til forvaltningen for å få bygd vindkraftverk rundt i landet. Dette ble avgjørende for tingrettens dom. Derfor ser vi det som lite trolig å nå gjennom i en ny runde i rettsvesenet.

Nei til vindkraft på Haramsøya hadde anført at både det opprinnelige konsesjonsvedtaket i 2009, samt vedtak rundt flere endringer i prosjektet i senere tid, bar preg av mangelfull utredning. Selve utbyggingen ble satt i gang i 2019, og det har siden da vært en rekke protestaksjoner ved anlegget og flere rettssaker.

I tingretten ble vindkraftmotstanderne dømt til å betale nær en million kroner i sakskostnader.

– Vi har erfart at det er altfor dyrt å tape rettssaker, og kostnadene med en ny runde i retten har vært avgjørende for at vi velger å ikke anke saken.