Møt TU og Digis spaltister

– Det fine, og ikke så fine, med sikkerhetspolitikk er at det skjer veldig mye, sier Vivi Ringnes Berrefjord.

Hun leder Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og brenner for balansen mellom sikkerhet og frihet og personvern, noe hun også har skrevet om for Digi.

Berrefjord sier at erfaringene fra Ukraina og Donald Trump gjennomsyrer det meste som diskuteres på IFS for tiden.

– Norge er et lite, svært digitalisert land med en spesiell geografisk plassering og et historisk nært forhold til Nato. Det gir styrke, men også sårbarheter. Påvirkningsoperasjoner, cyberangrep og cyberkriminalitet gjør landskapet mer uoversiktlig, sier Berrefjord.

Hovedkontor i Texas

USAs nye regime preger også arbeidsdagene til spaltist Hilde Rønningsen, som er kommunikasjonsdirektør i T1 Energy (tidligere Freyr). Selskapet har hovedkontor i Texas og er børsnotert på New York-børsen.

– Det har generelt vært tøft på børsene nå, fordi det er mye usikkerhet. Vår aksjekurs er jo ikke høy, men vi får håpe at det tar seg opp etter hvert som vi beviser at vi faktisk produserer og leverer, sier Rønningsen.

Selskapet har forlatt planene om batteriproduksjon og satser nå på solceller og energilagring i USA. Fabrikkbyggene i Mo i Rana skal utvikles til datasenter.

– Mye av dagene mine handler om nettkapasitet til datasenter. Det handler om aktører som, i en urolig verden, har lyst til å ha lokal lagring, sier Rønningsen og presiserer at lokal i denne sammenhengen betyr europeisk.

Hun registrerer at alle nå kappes om å si at det grønne skiftet er over og ikke noe man bør investere i.

– Jeg er klimaentusiast. Så det gleder meg, tross ubalansen , at kinesiske solceller og batterier går sin gang. Jeg skulle gjerne sett at mye mer skjedde i Europa, men sånn er det ikke.

Energi eller naturvern?

Gabriel Qvigstad Trampe er sivilingeniør i bygg og tidligere politisk rådgiver for klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Nå jobber han i Tankesmien Agenda, hvor han skriver og arrangerer debattmøter om blant annet næringspolitikk, digitalisering og klima.

Nylig fikk han energiministeren og klima- og miljøministeren til å diskutere balansen mellom energiutbygging og naturvern.

Trampe engasjerer seg også i digital sikkerhet for barn og venter spent på en stortingsmelding om trygg digital oppvekst.

– Den skal se på hvordan man kan beskytte barna våre mot trusler på nett. Det handler om alt fra gruppepress og mobbing til seksuell utnyttelse og narkotikasalg – alt som foregår digitalt, sier Trampe.

NVE jobber seg opp på batterier

Jarand Hole er den eneste statlige byråkraten blant spaltistene. Han er senioringeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samtidig som han skriver doktorgrad på NTNU om nye kraftmarkedsmodeller og solenergi.

Han sier at NVE nå jobber med å samle inn mest mulig kunnskap og data om batterier i kraftsystemet.

– Det er ikke så modent i Norge ennå, men vi ser at mange land rundt oss er truffet. I Sverige er det bygget mye for å balansere systemet og å respondere på frekvensendringer.

Våre nye spaltister Vivi Ringnes Berrefjord Leder Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier og er ph.d. stipendiat i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Jarand Hole Senioringeniør i NVE og ph.d.-kandidat ved NTNU. Forsker på kraftmarkedsmodeller og solenergi. Hilde Rønningsen Kommunikasjonsdirektør i T1 Energy (tidl. Freyr). Interessert i energi, klima, IT, teknologi, gruvedrift, avfall og mye mer. Gabriel Qvigstad Trampe Sivilingeniør bygg og tidligere politisk rådgiver for klima- og miljøministeren. Nå rådgiver i Tankesmien Agenda, hvor han jobber med næringspolitikk, digitalisering og klima. Vis mer

I Norge brukes vannkraftverkene til å respondere på slike signaler.

– Men batterier er jo mye bedre enn vannkraften på en del ting. Så når det etter hvert begynner å bli billig, er det interessant.

At det er stortingsvalg i år, påvirker også byråkratiet, ifølge Hole.

– Det påvirker både hva vi jobber med og hva som skjer i kraftsystemet. Så vi må forstå effektene og ta det inn over oss.

Hole nevner den nye delingsordningen for egenprodusert strøm på næringsbygg som et eksempel på pågående politiske prosesser. Men også den nye strømsubsidien Norgespris, som han flere ganger har skrevet om for TU.