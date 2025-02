– Vi er bekymret for oljeforurensningen som har nådd viktige og sårbare områder langs kysten av Trøndelag, og for videre spredning nordover mot Helgeland. Vi er særlig bekymret for at sjøfugl og oter kan bli skadet av oljen, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet.

De siste dagene er det funnet oljeklumper flere steder lands trøndelagskysten. Prøver fra Kystverket har bekreftet at det er snakk om olje fra Njord-plattformen.

Klumpene er små og faste, men enkelte kan være på størrelse med fotballer, fordi de også er fulle av tang, sand eller jord. Mesteparten av oljeklumpene er funnet i Frøya kommune.

Myklebust omtaler det hele som en «alvorlig hendelse».

– Det er første gang råolje fra petroleumsvirksomheten til havs har nådd norske strender i så stort omfang. Konsekvensene for miljøet kan bli omfattende dersom oljen ikke fjernes raskt, sier han.

Equinor har tidligere opplyst at årsaken var et utilsiktet utslipp på nyttårsaften av produsert vann fra plattformen Utslippet inneholdt for mye olje. Selskapet har nå satt i gang en aksjon for å rydde opp.

Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat, kartlegger forurensingen for å få oversikt over situasjonen.