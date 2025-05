Miljødirektoratets tilsyn har avdekket alvorlige avvik etter oljeutslippet fra Equinors Njord-felt nyttårsaften. 75.000 liter råolje slapp ut i Norskehavet sammen med det produserte vannet fra plattformen.

Miljødirektoratet peker blant annet på at det tok to timer fra utslippet startet til det ble oppdaget.

– Vi mener det tok for lang tid før Equinor oppdaget utslippet fra Njord-plattformen på nyttårsaften og at oppfølgingen av forurensingen i Norskehavet ble avsluttet for tidlig, sier Hilde Singsaas, direktør for Miljødirektoratet, i meldingen.

Direktoratet opplyser at de ser alvorlig på hendelsen og de vil anmelde den til politiet.

Fra før har både Naturvernforbundet og Greenpeace anmeldt utslippet, Og også Kystverket bekrefter nå at de anmeldte utslippet i april. Møre og Romsdal politidistrikt opprettet i februar sak på utslippet. Etterforskningen pågår fortsatt.

Havindustritilsynet gransker hendelsen, og Equinor har også startet en intern gransking.

Ble avsluttet for tidlig

Miljødirektoratet understreker at de mener det var mulig for Equinor å forutse at oljen kunne nå land, basert på tilgjengelig informasjon og drivbaneberegninger.

TU har tidligere omtalt at Equinor kan ha søkt etter oljeutslippet på feil sted. Simuleringer fra Meteorologisk institutt viser at oljen drev sørover fra Njord – mens beredskapsfartøyet søkte i øst.

Miljødirektoratet påpeker også at manglende internkommunikasjon om egenskapene til oljen som slapp ut, gjorde at beredskapsresponsen ble avsluttet for tidlig.

Oljen fra Fenja-feltet produseres gjennom Njord, og denne inneholder mye voks, som gir den spesielle egenskaper. Blant annet stivner den ved kalde temperaturer, som er bakgrunnen for at den har dannet klumper. Likevel reagerte ikke selskapet da oljen kort tid etter utslippet forsvant.

– Skal ikke skje

– Vi ser alvorlig på dette utslippet, det skal ikke skje. Vi har jobbet systematisk siden og brukt betydelige ressurser på å rydde opp etter oss og minimere skadene, sier pressetalsperson i Equinor, Gisle Ledel Johannessen, til TU.

Han påpeker at det at direktoratet nå velger å anmelde utslippet, viser at de ser alvorlig på hendelsen.

– Det gjør vi også, understreker Johannessen.

– Miljødirektoratet peker på at det tok lang tid før utslippet ble oppdaget, at dere burde sett at oljen kunne nå land, at beredskapen ble avsluttet for tidlig og at den ikke var tilpasset oljetypen. Hva er Equinors respons på det?

– Dette er viktige spørsmål som er under gransking, og som vi vil komme tilbake til når arbeidet er ferdig. Vi er i sluttfasen av vår egen gransking, som vil gi innsikt i omstendighetene rundt utslippet, sier han.

Han påpeker at de vil ta med seg rapporten fra Miljødirektoratet og avvikene som pekes på der i sitt oppfølgingsarbeid, og at de vil svare direktoratet innen fristen.

Første som har nådd land

– Etter vårt syn kunne grundigere oppfølging av den akutte hendelsen bidratt til at funn av forurensing langs kysten vesentlig tidligere kunne bli satt i sammenheng med Njord-utslippet. Dermed kunne Equinor ha kommet raskere i gang med opprydningsaksjonen, sier Singsaas.

Oljeutslippet fra Njord A er det første på sokkelen som har nådd norske strender. Det er funnet olje i et stort område, bestående av tusenvis av øyer, som i tillegg er viktige områder for fugl.

Av de totalt 75.000 literne med olje som slapp ut i sjøen, kan 20.000 liter ha nådd land.

Equinor opplyste at de i starten av april samlet inn nærmere 6000 liter med oljeklumper, som består av nesten 90 prosent olje.

Verneområder

Betydelige deler av områdene hvor det er funnet olje er vernet. Det er viktige områder for fugl, og hekkesesongen er nå i gang. Det er nå innført ferdselsforbud en rekke steder, som setter resten av søket på vent til august.

Det er også en risiko for at oljen kan smelte igjen når været blir varmere. Da blir faren større for at fugler og dyr kan få skader fra oljen.

Så langt er det ikke funnet flytende olje og det er ikke funnet dyr eller fugl med skader fra oljeutslippet

Equinor opplyste før påske at kartlegging og oppsamling av olje i andre prioriterte områder er gjennomført. En reststyrke skal fortsatt gå over utvalgte områder for andre- og tredjegangs inspeksjoner.