Danmark skal for første gang ha langtrekkende presisjonsvåpen

Det sier hun på en pressekonferanse onsdag.

Der sier hun at Danmark for første gang skal ha langtrekkende presisjonsvåpen, som kan treffe mål på avstand.

– Regjeringen har fattet en prinsipiell beslutning om at Danmark for første gang skal oppbygge en militærkapasitet med langtrekkende presisjonsvåpen, som skal kunne ramme mål på stor avstand og nedkjempe fiendtlige missiltrusler, sier Frederiksen.

– Det er dessverre et nødvendig skritt fordi vi kan se at Russland stadig flytter grensene, sier hun.

Avskrekking

– Vi anskaffer oss langsrekkende presisjonsvåpen for – via avskrekking – å unngå en situasjon hvor det blir bruk for dem, sier den danske utenriksministeren, Lars Løkke Rasmussen, i en pressemelding.

– Det er etterspurt i Nato og skal bidra til ambisjonen om at Europa kan forsvare seg selv senest i 2030. I den sikkerhetspolititiske situasjonen vi befinner oss i, må vi oppruste for å avskrekke, fortsetter han.

Visestatsminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (f.v.) statsminister Mette Frederiksen, og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Emil Nicolai Helms

Det er foreløpig ikke bestemt hva slags våpen Danmark skal anskaffe eller hva de vil koste. Det danske Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal nå i gang med markedsundersøkelse for å finne ut hvilke langsrekkende presisjonsvåpen som passer best til Danmarks behov.

Under dagens pressekonferanse sa den danske forsvarsministeren, Troels Lund Poulsen, at landet vil kjøpe langtrekkede missiler og/eller droner.

Også luftvern

Dagens nyhet kom bare få dager etter at det ble kjent at Danmark skal kjøpe inn både luftvernsmissiler for mer enn 90 milliarder norske kroner, noe som omtales som det største våpeninnkjøpet i Danmarks historie.

I alt skal det kjøpes åtte systemer med enten lang eller middels lang rekkevidde. Det langtrekkende systemet den danske regjeringen har valgt, er det frank-italiensk produserte systemet SAMP/T. Det har vagt en viss oppsikt at valget ikke falt på amerikanske Patriot, etter at en slik anskaffelse var blitt godkjent fra amerikansk side.

Også Norge skal kjøpe inn langtrekkende presisjonsild til Hæren.