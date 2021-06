Melby vil få Høyre med på stans i oljeleting

Det aller mest sentrale for Venstre framover, er at klimagassutslippene må ned. Det er innen oljepolitikken at det er behov for størst endring, oppsummerte Melby da Venstre torsdag inviterte til sommeravslutning. Litt tid ble viet til Venstres gjennomslag i regjering, men størst vekt la hun på veien videre.

– Nå er det på tide å vinne nye kamper i oljepolitikken. Jeg sier ikke at det blir enkelt, men det er vår prioritering, sier Melby til NTB.

– Har vunnet kamper før

Partiet la fram en pakke på tolv valgløfter, og «Nei til ny oljeleting» blir et av de viktigste. Melby mener hun vil klare å få overbevist samarbeidspartner Høyre dersom partiene skal fortsette i regjering sammen.

Hun viser til at Venstre har vunnet dragkamper, som nei til utredning av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, oljeleting rundt Jan Mayen, deler av Barentshavet og Møreblokkene.

– Det viser at vi har fått viktige gjennomslag på det feltet før. Men jeg tror nok at det er på det området vi trenger den største endringene, sier hun.